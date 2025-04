Το «δεξί χέρι» του Πούτιν πάει στις ΗΠΑ για συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ – Ουκρανία και σπάνιες γαίες στην ατζέντα

Ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Ρώσου Προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, αναμένεται να επισκεφτεί τις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα για συνομιλίες με στελέχη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσαν σήμερα (02.04.2025) πηγές πληροφόρησης στο πρακτορείο Reuters.

Πρόκειται για τον επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας, Κίριλ Ντμιτρίεφ, ο οποίος έχει διοριστεί από τον Βλαντίμιρ Πούτιν ως ειδικός απεσταλμένος διεθνούς οικονομικής συνεργασίας και επενδύσεων και θα συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για την Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ,

Η επίσκεψη του Ντμιτρίεφ στην Ουάσινγκτον έχει μεγάλη συμβολική αξία, αφού θα είναι ο πιο υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος που επισκέπτεται τις ΗΠΑ, μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Άλλη πηγή πληροφόρησης δήλωσε ότι ο Ντμίτριεφ ίσως συναντηθεί με τον Γουίτκοφ σήμερα Τετάρτη (02.04.2025).

Μεταδίδοντας προηγουμένως την είδηση για τη συνάντησή τους, το CNN ανέφερε ότι ο Ντμίτριεφ και ο Γουίτκοφ θα έχουν συνομιλίες για την ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών καθώς επιδιώκουν να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Ίσως. Η αντίσταση στον διάλογο ΗΠΑ-Ρωσίας είναι πραγματική, υπαγορεύεται από εδραιωμένα συμφέροντα και παλιά αφηγήματα», απάντησε στο δημοσίευμα του CNN ο Ντμίτριεφ σε ανάρτησή του στο X.

«Μήπως όμως οι βελτιωμένες σχέσεις είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται ο κόσμος για διαρκή παγκόσμια ασφάλεια και ειρήνη», διερωτήθηκε.

Maybe.



The resistance to US–Russia dialogue is real—driven by entrenched interests and old narratives.



But what if improved relations are exactly what the world needs for lasting global security and peace ?#Geopolitics #USRussia #Peace #GlobalSecurity https://t.co/U3ungjB21Z