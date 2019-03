Το Facebook «σβήνει» χιλιάδες λογαριασμούς αλλά όχι τη… «Μακεδονία» από τη μνήμη του

Το Facebook ανακοίνωσε πως «έκλεισε» 2.632 σελίδες και λογαριασμούς χρηστών, τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram, εξαιτίας «συντονισμένης μη αυθεντικής συμπεριφοράς» (coordinated inauthentic behavior). Οι «ύποπτες» σελίδες και λογαριασμοί συνδέονταν με «το Ιράν, τη Ρωσία, τη «Μακεδονία» και το Κόσοβο», αναφέρει η ανακοίνωση.

Όπου… «Μακεδονία» για το Facebook προφανώς εννοείται η Βόρεια Μακεδονία, αλλά μάλλον ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ και οι συνεργάτες του δεν… έμαθαν για τη Συμφωνία των Πρεσπών, βάσει της οποίας η «Μακεδονία» ή ΠΓΔΜ πλέον ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία.

Ούτε και το Reuters, μάλλον, που μετέδωσε την είδηση μέσω twitter και την… πάτησε εξαιτίας του Facebook, γράφοντας κι εκείνο περί «Μακεδονίας»… σκέτης.

JUST IN: Facebook says it has removed 2,632 pages, groups and accounts that engaged in coordinated inauthentic behavior on Facebook and Instagram connected to Iran, Russia, Macedonia and Kosovo pic.twitter.com/b7YWN2J5na

— Reuters Top News (@Reuters) March 26, 2019