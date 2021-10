Το πρώτο αποστακτήριο ουίσκι στην Ιαπωνία, χτίστηκε το 1923 από τον επιχειρηματία φαρμακευτικών προϊόντων, Σιντζίρο Τόριι. Ονομάστηκε “Yamazaki” και σήμερα οι φιάλες του πωλούνται για εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, κάτι που μάλλον δεν θα μπορούσε να το φανταστεί ο ίδιος.

Τότε η εκκίνηση ήταν αρκετά δύσκολη μιας και οι Ιάπωνες δεν είχαν συνηθίσει να πίνουν ουίσκι, όμως η παραμονή μεγάλου αριθμού Αμερικανών στρατιωτών, οι οποίοι ζητούσαν ουίσκι και αλκοόλ στην Ιαπωνία, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τους βοήθησε να το μάθουν.

Σήμερα έχουν μπει στην κάβα των παραδοσιακών φίλων του ουίσκι και κάθε χρόνο σαρώνουν τα παγκόσμια βραβεία αναφέρει το Town & Country.

Ο γνωστός συγγραφέας αλκοολούχων ποτών Τζιμ Μάρεϊ χαρακτήρισε το “Yamazaki Single Malt Sherry Cask 2013” ως το καλύτερο στον κόσμο στην Βίβλο των ουίσκι του 2015. «Αυτό έκανε τους πάντες να το προσέξουν», λέει ο Φρανκ Κόλμαν, ο αντιπρόεδρος του Συμβούλιου Αποσταγμένων Πνευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, της εθνικής εμπορικής ένωσης που παρακολουθεί τις πωλήσεις και τις τάσεις του κλάδου.

Last year, Suntory released Yamazaki 55, a whiskey that had blends from the 1960s.



The 100 bottles sold out in Japan at $27,000. Now they are being made available globally for $60,000 each (again only 100).



A US liquor retailer is offering to obtain it for $999,999. pic.twitter.com/dylp8bmKp7