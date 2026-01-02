Κόσμος

Το ηφαίστειο της Αίτνα «βρυχάται»: Νέα έκρηξη, απόκοσμες εικόνες

Οι αρμόδιες αρχές αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τους επιστήμονες
Το ηφαίστειο ο της Αίτνα
(AP Photo/Salvatore Allegra)

Το ηφαίστειο της Αίτνα στη Σικελία βρυχάται και  σε εξέλιξη βρίσκεται νέα έκρηξη με τις εικόνες να είναι απόκοσμες.

Η τελευταία έκρηξη του ηφαιστείου της Αίτνα σημειώθηκε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς όταν ξεκίνησε εκροή λάβας από ρήγμα σε υψόμετρο περίπου 2.000 έως 2.100 μέτρων. Η λάβα κινήθηκε από το εσωτερικό της Valle del Bove, προς χαμηλότερα σημεία της κοιλάδας, φτάνοντας σε υψόμετρο γύρω στα 1.500 μέτρα.

Οι πρώτες εντυπωσιακές εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, μεταξύ αυτών και βίντεο του Emilio Messina, αποτυπώνουν τη λάβα να ρέει αργά μέσα στη φυσική λεκάνη της Valle del Bove, μιας περιοχής που λειτουργεί ως φυσικός προστατευτικός σχηματισμός απέναντι στις ροές λάβας του ηφαιστείου.

 

Όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές, δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τους επιστήμονες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή επιπτώσεις σε υποδομές.

Η Αίτνα, το πλέον ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, εμφανίζει συχνά παρόμοια φαινόμενα, με τις αρχές να διατηρούν αυξημένο επίπεδο ετοιμότητας και να ενημερώνουν συνεχώς για τις εξελίξεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
305
158
96
95
63
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo