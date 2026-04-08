Το Ιράν δεν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ, πετρελαιοφόρο ανέκρουσε πρύμναν, εκατόμβη νεκρών στον Λίβανο, στον «αέρα» η εκεχειρία

Στην κόψη του ξυραφιού η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αιματηροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο μαίνονται με αμείωτη ένταση. Η προετοιμασία της συνάντησης στο Πακιστάν το Μεγάλο Σάββατο (11.04.2026), μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, συνεχίζεται, η Τεχεράνη όμως απειλεί να αποχωρήσει από τη συμφωνία και κρατά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ.

Είκοσι τέσσερις μετά τη συμφωνία ανακωχής ΗΠΑ – Ιράν – Ισραήλ, τα Στενά του Ορμούζ είναι ακόμα κλειστά, όπως μετέδωσε αργά χθες (08.04.2026) το βράδυ το ιρανικό δίκτυο Press TV, αναφέροντας ότι ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο ανέκρουσε πρύμναν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ανάρτησή του Press TV στο X (πρώην Twitter), την οποία αναμεταδίδει το Reuters, το πετρελαιοφόρο «Auroura» με σημαία Παναμά, ανέκρουσε πρύμναν στα Στενά του Ορμούζ και επιστρέφει στον Περσικό Κόλπο.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars είχε μεταδώσει πως σταμάτησε η διέλευση δεξαμενοπλοίων από τα Στενά του Ορμούζ μετά την «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός» από το Ισραήλ.

Στην Ουάσινγκτον, πάντως, εκτιμούν ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η διεθνής κοινότητα δεν θα δεχθεί ”διόδια” από το Ιράν», διαμήνυσε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN και τόνισε: «Είμαστε η πρώτη ναυτική δύναμη στον κόσμο. Είναι κρίσιμο ζήτημα τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία ήταν πάντα ελεύθερα για τη ναυσιπλοΐα και πρέπει να παραμείνουν έτσι και στο μέλλον».

Strait of Hormuz has been fully closed, forcing oil tankers to turn back



Maritime tracking data shows the oil tanker AUROURA, en route to the Strait’s exit, suddenly changed course near the Musandam coast and made a 180-degree turn, heading back into the Persian Gulf. pic.twitter.com/RBSPHsBZow — Press TV (@PressTV) April 8, 2026

Καθώς η Τεχεράνη επιμένει ότι η συμφωνία εκεχειρίας περιλαμβάνει τον Λίβανο, απειλώντας να σαμποτάρει τις συνομιλίες του Μεγάλου Σαββάτου στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, περισσότεροι από 182 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 890 τραυματίστηκαν από τις επιδρομές που εξαπέλυσε χθες το Ισραήλ, κυρίως στη Βηρυτό, στοχεύοντας θέσεις της Χεζμπολάχ.

Εκπρόσωπος του λιβανέζικου Υπουργείου Υγείας δήλωσε στο Reuters ότι μεταξύ των νεκρών είναι και 12 διασώστες, οι οποίοι σκοτώθηκαν από ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε περίπου 100 στόχους της Χεζμπολάχ σε όλο τον Λίβανο, δηλώνοντας ότι πρόκειται για το «μεγαλύτερο συντονισμένο χτύπημα» κατά της φιλοϊρανικής οργάνωσης από το ξέσπασμα του πολέμου κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο είναι μία από τις «βασικές προϋποθέσεις» για το Ιράν, όπως διατυπώνονται στο σχέδιο 10 σημείων το οποίο αποτελεί τη βάση της εκεχειρίας με τις ΗΠΑ, υπογράμμισε ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος αναμένεται να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με το Ιράν το Μεγάλο Σάββατο, δήλωσε ότι εναπόκειται στην ιρανική ηγεσία να αποφασίσει εάν θέλει η εκεχειρία να καταρρεύσει εξαιτίας του Λιβάνου.

«Αν το Ιράν θέλει να καταρρεύσει αυτή η διαπραγμάτευση εξαιτίας των συγκρούσεων στον Λίβανο ενώ οι ΗΠΑ ουδέποτε δήλωσαν ότι αυτές αποτελούσαν μέρος της εκεχειρίας, είναι δική τους επιλογή. Πιστεύουμε ότι θα ήταν ανόητο, αλλά είναι δική τους επιλογή», είπε ο Βανς πριν από την αναχώρησή του από τη Βουδαπέστη.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ανέφερε μεταξύ άλλων πως το Ισραήλ είχε προσφερθεί «να συγκρατηθεί λίγο» στον Λίβανο.

Νετανιάχου: «Η εκεχειρία δεν είναι το τέλος»

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι το Ισραήλ «δεν ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή», και προειδοποίησε ότι η χώρα του είναι έτοιμη «ανά πάσα στιγμή να επιστρέψει στη μάχη» εναντίον του Ιράν.

«Η εκεχειρία δεν είναι το τέλος. Έχουμε κι άλλους στόχους να επιτύχουμε, είτε με συμφωνία είτε με επανάληψη των επιχειρήσεων», δήλωσε ο Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής ενημέρωσης που πραγματοποίησε.

Netanyahu:



The temporary ceasefire with Iran will not include Lebanon.



Today, we have given Hezbollah the strongest blow they have suffered since the pagers. pic.twitter.com/qApeyqY6gd — Clash Report (@clashreport) April 8, 2026

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε, επίσης, ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συμμερίζονται την άποψη ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να απομακρυνθούν από τη χώρα και διαβεβαίωσε πως αυτό θα γίνει, είτε κατόπιν συμφωνίας, είτε διά της βίας.

«Το εμπλουτισμένο υλικό που απομένει θα φύγει από το Ιράν, είτε κατόπιν συμφωνίας, είτε μέσω της συνέχισης των συγκρούσεων», είπε ο Νετανιάχου, συμπληρώνοντας πως το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συμφωνούν επ’ αυτού του ζητήματος.

Σχολιάζοντας το σφοδρό μπαράζ επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε πως η συμφωνηθείσα εκεχειρία δεν αφορά την εκστρατεία κατά της σιιτικής οργάνωσης.