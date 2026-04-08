Κυριάκος Μητσοτάκης στο CNN: «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε διόδια από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ»

Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε την εκεχειρία και ζήτησε να επεκταθεί σε όλα τα μέτωπα της περιοχής
Μήνυμα προς το Ισραήλ, αλλά και προς το Ιράν και τις ΗΠΑ, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης (08.04.2026) στο CNN.

«Η Ελλάδα υπέγραψε μια κοινή δήλωση πολλών Ευρωπαίων ηγετών, καλωσορίζοντας την εκεχειρία», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Έχουμε λόγους να είμαστε προσεκτικά αισιόδοξοι, αλλά ανησυχώ για ό,τι συμβαίνει στον Λίβανο». Μιλώντας στην Κριστιάν Αμανπούρ, ο πρωθυπουργός στάθηκε και στα Στενά του Ορμούζ. «Είμαστε από τους μεγαλύτερους παίκτες σε όρους στόλου. Είμαστε η πρώτη ναυτική δύναμη στον κόσμο. Είναι κρίσιμο ζήτημα τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία ήταν πάντα ελεύθερα για τη ναυσιπλοΐα και πρέπει να παραμείνουν έτσι και στο μέλλον. Η διεθνής κοινότητα δεν θα δεχθεί “διόδια” από το Ιράν. Μπορεί να χρειαστεί μια ξεχωριστή διεθνής συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ, αλλά αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να περιλαμβάνει τέλος διέλευσης για τα στενά» είπε. 

Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «οι ισραηλινές επιθετικές κινήσεις είναι αντιπαραγωγικές και, αν θέλουμε να μιλήσουμε για εκεχειρία στην περιοχή, αυτή πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα πεδία. Πρέπει να δώσουμε χώρο στην κυβέρνηση του Λιβάνου και οι επιθέσεις το μόνο που κάνουν είναι να δίνουν χώρο στη Χεζμπολάχ».

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. 

«Έχουμε στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, αλλά οι φίλοι πρέπει να είναι ειλικρινείς. Αν συνεχιστούν οι επιθέσεις, θα έχουμε μια ανθρωπιστική κρίση και μια αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης του Λιβάνου. Δεν είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ αυτό και πρέπει να έχουμε μια εκεχειρία που να καλύπτει όλη την περιοχή».

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Διεθνής αντίκτυπος για το ελληνικό age ban στα social media σε παιδιά, χιλιάδες δημοσιεύματα από ΗΠΑ και Βρετανία μέχρι Αυστραλία και Ινδία
Το Politico και το BBC στέκονται και στην επιστολή Μητσοτάκη προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για καθιέρωση ευρωπαϊκής ηλικίας ψηφιακής ενηλικίωσης στα 15 έτη
Κινητά τηλέφωνα - Οικογένεια
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνυπογράφει τη δήλωση ευρωπαίων ηγετών για τη Μέση Ανατολή: Στόχος η διαπραγμάτευση ενός διαρκούς τερματισμού του πολέμου
Με κοινή δήλωσή τους για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την οποία συνυπογράφει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ευρωπαίοι ηγέτες...
Μητσοτάκης
«Πόλεμος» ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με φόντο τις δηλώσεις της Σώτης Τριανταφύλλου: «Η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να κάνει μαθήματα περί θεσμικών ορίων»
Το σχόλιο της συγγραφέως για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ λειτούργησε ως πυροκροτητής στη νέα αντιπαράθεση για ζητήματα κράτους δικαίου και θεσμικής εκτροπής
Μαρινάκης, Τριανταφύλλου, Ανδρουλάκης
16
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: «Εφόσον έχει ικανοποιήσει ρουσφέτια βουλευτών αναμένουμε την παρέμβαση εισαγγελέα»
Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι η  Δικαιοσύνη πρέπει να καλέσει τον Άδωνι Γεωργιάδη να καταθέσει όλα τα στοιχεία των παράνομων ενεργειών και να εξηγήσει και τη δική του εμπλοκή σε αυτά
Ο Άδωνις Γεωργιάδης
