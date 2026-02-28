Το Ιράν επιτέθηκε με drone στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι – Αναφορές για τραυματίες

Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται από το πρωί του Σαββάτου 28.02.2026, όταν και Ισραήλ και ΗΠΑ εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Ιράν.

Η Τεχεράνη δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια και το Ιράν σα να ήταν έτοιμη για αυτό, εξαπέλυσε επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones σε πάνω από 6 χώρες της Μέσης Ανατολής, μεταξύ άλλων και το Ντουμπάι και το Μπαχρέιν, ταράζοντας έτσι ακόμη και πρακτικά ακίνδυνους προορισμούς της περιοχής.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου και εν μέσω επίθεσης στο Ισραήλ, με 8 τουλάχιστον τραυματίες, ιρανικό drone επιτέθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

BREAKING:



An Iranian drone attacked Dubai International Airport



Preliminary reports indicate the strike hit the airport grounds. No information has been released yet on casualties or damage.



pic.twitter.com/8qaM6Dt1pn — Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2026

BREAKING: Iranian drone strike hits Dubai International Airport.



Evacuations are underway at the airport. pic.twitter.com/kjEwqD5Vyl — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλήγμα σημειώθηκε εντός του χώρου του αεροδρομίου σκορπίζοντας για ακόμη μία φορά τον πανικό, όπως είχε συμβεί νωρίτερα και στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στοιχεία για θύματα ή ζημιές.

Το αεροδρόμιο εκκενώθηκε άμεσα, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για 4 τουλάχιστον τραυματισμένα άτομα.