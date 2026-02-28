Το Ιράν έπληξε με drone το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ: Πληροφορίες για ελαφρά τραυματίες – Δείτε βίντεο

Drone έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ, καθώς το Ιράν συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις με στόχο αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Αρκετοί υπάλληλοι του αεροδρομίου του Κουβέιτ υπέστησαν ελαφρά τραύματα μετά την επίθεση με drone, σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός από τους τραυματισμούς, το κτίριο υπέστη και μικρές υλικές ζημιές, με το σκηνικό χάους που επικράτησε να καταγράφεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Footage of damage and smoke at Kuwait’s international airport following an Iranian drone strike. pic.twitter.com/2NvplbPkNl — Faytuks News (@Faytuks) February 28, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, το Κατάρ ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της ναυσιπλοΐας στα χωρικά του ύδατα μετά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στον Κόλπο, κυρίως της βάσης Αλ-Ουντέιντ που βρίσκεται στην περιφέρεια της Ντόχα.

«Προς το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας, το υπουργείο Μεταφορών καλεί όλα τα πλοία θαλάσσιων μεταφορών, είτε ανήκουν σε ιδιώτες είτε σε επιχειρήσεις, να αναστείλουν προσωρινά τον πλου τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στο μεταξύ, στο Μπαχρέιν ήχησαν οι σειρήνες άρσης του συναγερμού, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Ωστόσο, το υπουργείο ζήτησε από τους κατοίκους να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους αν δεν είναι απαραίτητο, έως ότου οι αρχές ολοκληρώσουν τις σχετικές διαδικασίες.

Νέα επίθεση από του Φρουρούς της Επανάστασης σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο

Οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν νέο κύμα πυραύλων εναντίον αμερικανικών βάσεων στον Κόλπο, σε απάντηση στα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης «άρχισαν ένα νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων εναντίον αμερικανικών βάσεων», μετέδωσε η τηλεόραση επικαλούμενη το στρατιωτικό αυτό σώμα, που αποτελεί τον ιδεολογικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν ξανά πάνω από το κέντρο της Ντόχα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Δημοσιογράφος του AFP είδε ιρανικούς πυραύλους να αναχαιτίζονται στον ουρανό πάνω από την παραλιακή λεωφόρο της Ντόχα από συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

Στο Κατάρ βρίσκεται η στρατιωτική βάση Αλ-Ουντέιντ, η οποία είναι η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στην περιοχή.