Κόσμος

Η στιγμή που ο ιρανικός πύραυλος έπεσε στο Τελ Αβίβ – Έπτά τραυματίες, ένας σε κρίσιμη κατάσταση

Κτίριο πήρε φωτιά και καταστράφηκε ολοσχερών
Τελ Αβίβ
Ιρανικοί πύραυλοι χτυπούν το Τελ Αβίβ / Χ

Μπαράζ πυραύλων από το Ιράν στο Τελ Αβίβ το βράδυ του Σαββάτου (28/02/20256) με έναν σοβαρά τραυματία σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ.

Ένας πύραυλος από το Ιράν έπεσε στο κέντρο του Ισραήλ με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά ένα κτίριο και να καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ πριν από τις εκρήξεις είχαν ακουστεί σειρήνες.

Εκρήξεις είχαμε στο κεντρικό Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ και στη Δυτική Όχθη με επτά τραυματίες μέχρι τώρα.

Μια σειρά εκρήξεων ακούστηκε σήμερα το βράδυ στο κεντρικό Ισραήλ όπως και στην Ιερουσαλήμ και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετέδωσαν Περίπου 20 εκρήξεις ακούστηκαν επίσης πάνω από τη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, όπου πύραυλοι αναχαιτίστηκαν.

Στήλη καπνού υψωνόταν στον ουρανό στο δυτικό τμήμα της πόλης, σύμφωνα δημοσιογράφο του AFP.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
65
58
54
52
46
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ισραήλ: Εξαπολύσαμε τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή στην ιστορία μας – Πάνω από 200 αεροσκάφη έπληξαν 500 στόχους του Ιράν
Οι επιθέσεις στα συστήματα αεράμυνας του Ιράν «επέτρεψαν την επέκταση της αεροπορικής υπεροχής στους αιθέρες του Ιράν» τονίζουν οι ισραηλινές δυνάμεις
Ισραηλινό F-16 ετοιμάζεται για αποστολή στο Ιράν
8
Newsit logo
Newsit logo