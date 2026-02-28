Η στιγμή που ο ιρανικός πύραυλος έπεσε στο Τελ Αβίβ – Έπτά τραυματίες, ένας σε κρίσιμη κατάσταση

Μπαράζ πυραύλων από το Ιράν στο Τελ Αβίβ το βράδυ του Σαββάτου (28/02/20256) με έναν σοβαρά τραυματία σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ.

Ένας πύραυλος από το Ιράν έπεσε στο κέντρο του Ισραήλ με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά ένα κτίριο και να καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ πριν από τις εκρήξεις είχαν ακουστεί σειρήνες.

Εκρήξεις είχαμε στο κεντρικό Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ και στη Δυτική Όχθη με επτά τραυματίες μέχρι τώρα.

Μια σειρά εκρήξεων ακούστηκε σήμερα το βράδυ στο κεντρικό Ισραήλ όπως και στην Ιερουσαλήμ και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετέδωσαν Περίπου 20 εκρήξεις ακούστηκαν επίσης πάνω από τη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, όπου πύραυλοι αναχαιτίστηκαν.

Massive destruction in Tel Aviv following Iranian missile strike pic.twitter.com/yOaX2l3rN8 — War Monitor (@WarMonitors) February 28, 2026

Στήλη καπνού υψωνόταν στον ουρανό στο δυτικό τμήμα της πόλης, σύμφωνα δημοσιογράφο του AFP.