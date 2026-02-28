Κόσμος

Τρόμος σε Ντουμπάι και Μπαχρέιν – Στις φλόγες το Fairmont Hotel, χτυπήματα σε ουρανοξύστες και σκηνές πανικού

Ένα από τα πιο τουριστικά μέρη του πλανήτη δέχτηκε πλήγματα από το Ιράν - Οι εικόνες που έκαναν το γύρο του κόσμου
(Photo by Stringer
(Photo by Stringer/Anadolu via Getty Images)

Χωρίς να έχουν συμπληρωθεί 24 ώρες από την κοινή επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και ενώ πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι η κεφαλή του Ιράν ο Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός, οι παράπλευρες απώλειες είναι ήδη μεγάλες. Το Ντουμπάι, το οποίο δέχεται τουρίστες όλο το χρόνο και έχει από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία του κόσμου, το «επισκέφτηκε» νωρίτερα ο τρόμος του πολέμου και της ανασφάλειας.

Πολλά κτίρια ακόμα και ξενοδοχεία στο Ντουμπάι έχουν πληγεί από κομμάτια πυραύλων που αναχαιτίζονται προερχόμενα από το Ιράν.

Νωρίτερα, ο κόσμος όλος είδε τις εικόνες από το πλήγμα του Ιράν στο παγκοσμίου φήμης ξενοδοχείο Fairmont στο Ντουμπάι, με το κτίριο να τυλίγεται στις φλόγες.

Οι κάτοικοι παρακολούθησαν σοκαρισμένοι καθώς ένας ιρανικός πύραυλος έπληξε το ξενοδοχείο πέντε αστέρων στην πολυτελή περιοχή Palm Jumeirah του Ντουμπάι.

 

Βίντεο στα social media έδειξαν πυρκαγιές να ξεσπούν κοντά στην είσοδο του ξενοδοχείου, οι οποίες οδήγησαν στον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων.

 

Φωτιά στο ξενοδοχείο στο Ντουμπάι
Φωτιά στο ξενοδοχείο στο Ντουμπάι / Reuters

Ένας κάτοικος είπε ότι «όλοι είναι πολύ φοβισμένοι» καθώς η κατάσταση στο Ντουμπάι επιδεινώνεται.

«Υπάρχουν πλάνα από αναχαιτίσεις πυραύλων σε όλη την πόλη», είπαν. «Ετοιμάζω μια βαλίτσα για παν ενδεχόμενο… Όχι ότι μπορούμε να φύγουμε, γιατί ο εναέριος χώρος είναι κλειστός. Είναι αυτό που όλοι φοβόμασταν να συμβεί, και τώρα συνέβη».

Αλλού στον Κόλπο, που προηγουμένως θεωρούνταν οάσεις σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, εκτυλίχθηκαν παρόμοιες σκηνές.

Μέσα σε λίγες ώρες από την εκτόξευση των πρώτων βομβών των ΗΠΑ και του Ισραήλ, το Ιράν απάντησε με μια ευρεία επίθεση που στόχευε περισσότερες από έξι χώρες, τραβώντας μέρη που προηγουμένως ήταν ανέγγιχτα από την κλιμακούμενη κρίση.

Στο Μπαχρέιν, ένα ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πέταξε σε ένα πολυώροφο κτίριο σε κάτι που έμοιαζε με στοχευμένη επίθεση. To drone εξερράγη και ο ουρανοξύστης τυλίχθηκε στις φλόγες. Νωρίτερα, η υπηρεσία εθνικής ασφάλειας της χώρας χτυπήθηκε επίσης από ιρανικό πύραυλο.

 

Το εν λόγω κτίριο δεν είναι το μόνο που επλήγη. Πολλά κτίρια κατοικιών στη Μανάμα, την πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, δέχτηκαν πυρά από ιρανικά drones.

«Το υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της Πολιτικής Άμυνας, αντιμετωπίζει ζημιές σε τρία κτίρια στη Μανάμα και τη Μουχαράκ ως αποτέλεσμα επιθέσεων με drones και πτώσης θραυσμάτων από αναχαιτισμένο πύραυλο. Το πρώτο κτίριο έχει εκκενωθεί και η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ ένα άτομο με ελαφρά εισπνοή καπνού έλαβε επιτόπου φροντίδα. Πυροσβεστικές και αστυνομικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στο δεύτερο σημείο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αποτίμηση των υλικών ζημιών στο τρίτο κτίριο που προκλήθηκαν από θραύσματα αναχαιτισμένου πυραύλου», μετέδωσε το The Caspian Post, επικαλούμενο ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών του Μπαχρέιν στο X.

Πλήγμα στο Μπαχρέιν
Πλήγμα στο Μπαχρέιν / Reuters
Πλήγμα στο Μπαχρέιν
Πλήγμα στο Μπαχρέιν / Reuters
Πλήγμα στο Μπαχρέιν
Πλήγμα στο Μπαχρέιν / Reuters
(Photo by Stringer
(Photo by Stringer/Anadolu via Getty Images)

Πλάνα από τα social media φάνηκαν επίσης να δείχνουν έναν πύραυλο να χτυπά την τεράστια ναυτική βάση των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν. Στο Κουβέιτ, ένα drone συνετρίβη στο κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας, τραυματίζοντας αρκετούς υπαλλήλους και προκαλώντας ζημιές στις εγκαταστάσεις.

