Τρόμος σε Ντουμπάι και Μπαχρέιν – Στις φλόγες το Fairmont Hotel, χτυπήματα σε ουρανοξύστες και σκηνές πανικού

Χωρίς να έχουν συμπληρωθεί 24 ώρες από την κοινή επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και ενώ πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι η κεφαλή του Ιράν ο Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός, οι παράπλευρες απώλειες είναι ήδη μεγάλες. Το Ντουμπάι, το οποίο δέχεται τουρίστες όλο το χρόνο και έχει από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία του κόσμου, το «επισκέφτηκε» νωρίτερα ο τρόμος του πολέμου και της ανασφάλειας.

Πολλά κτίρια ακόμα και ξενοδοχεία στο Ντουμπάι έχουν πληγεί από κομμάτια πυραύλων που αναχαιτίζονται προερχόμενα από το Ιράν.

Νωρίτερα, ο κόσμος όλος είδε τις εικόνες από το πλήγμα του Ιράν στο παγκοσμίου φήμης ξενοδοχείο Fairmont στο Ντουμπάι, με το κτίριο να τυλίγεται στις φλόγες.

Οι κάτοικοι παρακολούθησαν σοκαρισμένοι καθώς ένας ιρανικός πύραυλος έπληξε το ξενοδοχείο πέντε αστέρων στην πολυτελή περιοχή Palm Jumeirah του Ντουμπάι.

Fairmont Dubai Palm on fire. Heard loud explosion, stay safe pic.twitter.com/HLo8oS6dSc February 28, 2026

JUST IN – Fairmont Hotel in Dubai on fire after Iran launched missiles toward multiple Gulf Nations



pic.twitter.com/SKLJkXBw0y — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 28, 2026

Video of a man crying after seeing an Iranian suicide drone hit a hotel in Dubai right next to his apartment pic.twitter.com/OQ9O0zJA1d — Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2026

Attack on Dubai: Explosions near Burj Khalifa



An Iranian missile landed in a prestigious area on the artificial Palm Jumeirah island.



The area is home to luxurious hotels popular with Russian tourists. One of them caught fire. pic.twitter.com/GPEGtiUE2O — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

Βίντεο στα social media έδειξαν πυρκαγιές να ξεσπούν κοντά στην είσοδο του ξενοδοχείου, οι οποίες οδήγησαν στον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων.

BREAKING: Iranian drone hits high-rise building in Bahrain pic.twitter.com/Bx2Oaw47np — BNO News Live (@BNODesk) February 28, 2026

Ένας κάτοικος είπε ότι «όλοι είναι πολύ φοβισμένοι» καθώς η κατάσταση στο Ντουμπάι επιδεινώνεται.

«Υπάρχουν πλάνα από αναχαιτίσεις πυραύλων σε όλη την πόλη», είπαν. «Ετοιμάζω μια βαλίτσα για παν ενδεχόμενο… Όχι ότι μπορούμε να φύγουμε, γιατί ο εναέριος χώρος είναι κλειστός. Είναι αυτό που όλοι φοβόμασταν να συμβεί, και τώρα συνέβη».

Αλλού στον Κόλπο, που προηγουμένως θεωρούνταν οάσεις σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, εκτυλίχθηκαν παρόμοιες σκηνές.

WATCH: Iranian Shahed drone striking an apartment building in Bahrain, filmed from inside the building. pic.twitter.com/OgzUSxPhSW — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Μέσα σε λίγες ώρες από την εκτόξευση των πρώτων βομβών των ΗΠΑ και του Ισραήλ, το Ιράν απάντησε με μια ευρεία επίθεση που στόχευε περισσότερες από έξι χώρες, τραβώντας μέρη που προηγουμένως ήταν ανέγγιχτα από την κλιμακούμενη κρίση.

Στο Μπαχρέιν, ένα ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πέταξε σε ένα πολυώροφο κτίριο σε κάτι που έμοιαζε με στοχευμένη επίθεση. To drone εξερράγη και ο ουρανοξύστης τυλίχθηκε στις φλόγες. Νωρίτερα, η υπηρεσία εθνικής ασφάλειας της χώρας χτυπήθηκε επίσης από ιρανικό πύραυλο.

High-rise building hit by Iranian drone now full on fire in Bahrain. pic.twitter.com/5Hs1eA91C8 — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

#Iran / #Israel / #USA / #Bahrein : Iranian Forces struck an apartment building in the city of #Manama, capital of Bahrein.





The building was apparently hit by a possible “Shahed-136” Kamikaze Drone (Loitering Munition). pic.twitter.com/El16T7zY0p — RSSD (@DaNiDel94594165) February 28, 2026

Το εν λόγω κτίριο δεν είναι το μόνο που επλήγη. Πολλά κτίρια κατοικιών στη Μανάμα, την πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, δέχτηκαν πυρά από ιρανικά drones.

«Το υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της Πολιτικής Άμυνας, αντιμετωπίζει ζημιές σε τρία κτίρια στη Μανάμα και τη Μουχαράκ ως αποτέλεσμα επιθέσεων με drones και πτώσης θραυσμάτων από αναχαιτισμένο πύραυλο. Το πρώτο κτίριο έχει εκκενωθεί και η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ ένα άτομο με ελαφρά εισπνοή καπνού έλαβε επιτόπου φροντίδα. Πυροσβεστικές και αστυνομικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στο δεύτερο σημείο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αποτίμηση των υλικών ζημιών στο τρίτο κτίριο που προκλήθηκαν από θραύσματα αναχαιτισμένου πυραύλου», μετέδωσε το The Caspian Post, επικαλούμενο ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών του Μπαχρέιν στο X.

Πλάνα από τα social media φάνηκαν επίσης να δείχνουν έναν πύραυλο να χτυπά την τεράστια ναυτική βάση των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν. Στο Κουβέιτ, ένα drone συνετρίβη στο κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας, τραυματίζοντας αρκετούς υπαλλήλους και προκαλώντας ζημιές στις εγκαταστάσεις.