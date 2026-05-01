Το Ιράν κατέθεσε νέα ειρηνευτική πρόταση στις ΗΠΑ μέσω Πακιστάν: «Δεν θέλουμε πόλεμο, όμως δεν τον φοβόμαστε»

Ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ιράν, Γκολάμ Χοσεΐν Μοχσενί-Ετζέι, λέει ότι η Τεχεράνη δεν σταμάτησε ποτέ να διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ, ενώ πρόσθεσε πως «δεν θέλουμε τον πόλεμο, αλλά ούτε τον φοβόμαστε», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRIB.

Ο Ετζεΐ υπογραμίζει πως το Ιράν «δεν είναι σε καμία περίπτωση διατεθειμένο να αποκηρύξει τις αρχές και τις αξίες του απέναντι σε αυτόν τον κακόβουλο εχθρό προκειμένου να αποφύγει τον πόλεμο ή να αποτρέψει τη συνέχισή του», ενώ εκτίμησε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν «εξασφάλισαν τίποτα» στον πόλεμο, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη «δεν θα υποχωρήσει» κατά τις διαπραγματεύσεις.

«Εάν η αξιοπρέπειά μας απειληθεί, θα αγωνιστούμε για χάρη της, αυτή είναι η σταθερή θέση του έθνους μας» είπε χαρακτηριστικά ο ανώτατος αξιωματούχος του Ιράν, τονίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία πάντα καλωσόριζε τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ με την προϋπόθεση ότι η διπλωματία βασίζεται στη λογική.

«Σίγουρα δεν θα δεχτούμε να μας επιβάλλονται. Ένας εχθρός που δεν έχει επιτύχει κανέναν από τους στόχους και τους σκοπούς του μέσω της επιθετικότητας και των απειλών του δεν μπορεί να επιβάλλει ή να απαιτεί οτιδήποτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» υπογράμμισε, ενώ αποκάλυψε ότι η Τεχεράνη θα κινηθεί νομικά εναντίον της Ουάσινγκτον «για αποζημιώσεις από τους εγκληματίες πολέμου».

Την ίδια στιγμή, το Al Jazeera μεταδίδει ότι η κυβέρνηση του Ιράν υπέβαλε χθες Πέμπτη (30.04.2026) μια νέα ειρηνευτική πρόταση στις ΗΠΑ μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε προχθές, Τετάρτη, ότι οι Ιρανοί «καλά θα κάνουν να βάλουν μυαλό και γρήγορα!».

Παρά την κατάπαυση του πυρός, οι εντάσεις παραμένουν υψηλές στην περιοχή, αφού παραμένει ανοιχτό το σενάριο για μια επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων.

Για τον λόγο αυτό εξάλλου, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν και η περιφερειακή αστάθεια «επιδεινώνονται δραματικά με κάθε ώρα που περνά».

The consequences of the Middle East crisis grow dramatically worse with each passing hour. The curtailment of navigational rights & freedoms in the area of the Strait of Hormuz disrupts energy, transport, manufacturing & food markets & strangles the global economy Now is the… pic.twitter.com/10uJFNNyFG — António Guterres (@antonioguterres) May 1, 2026

«Τώρα είναι η ώρα για διάλογο, για λύσεις που θα μας τραβήξουν πίσω από το χείλος του γκρεμού και για μέτρα που μπορούν να ανοίξουν έναν δρόμο προς την ειρήνη», έγραψε ο Γκουτέρες στο X.

Η σύγκρουση, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου 2026 από την επίθεση που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον της Τεχεράνης, προκάλεσε χιλιάδες θανάτους, κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο, και οι επιπτώσεις του εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Αν και κατάπαυση πυρός έχει τεθεί σε ισχύ από τις 8 Απριλίου 2026, η Ουάσινγκτον επιβάλλει αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών σε αντίποινα για τον ουσιαστικό αποκλεισμό από την Τεχεράνη των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, από τα οποία διέρχονταν πριν από τον πόλεμο το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.