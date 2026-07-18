Το Ιράν «παγώνει» τη συμφωνία με τις ΗΠΑ και εξαπολύει νέες επιθέσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία

Το Ιράν ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει, με την ένταση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται με νέες επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου.

Συγκεκριμένα την αναστολή όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Μνημόνιο Κατανόησης με τις ΗΠΑ ανακοίνωσε το Σάββατο (18/07/2026) ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον έχει ήδη παραβιάσει και εγκαταλείψει τις δικές της δεσμεύσεις.

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Μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Ιρανός αξιωματούχος τόνισε ότι η χώρα επικεντρώνεται πλέον αποκλειστικά στην άμυνά της, υπογραμμίζοντας πως οι αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες δεν πρόκειται να κάμψουν τη στάση της Τεχεράνης.

«Βρισκόμασταν σε διαπραγματεύσεις, όμως οι ίδιοι οι Αμερικανοί παραβίασαν τις δεσμεύσεις τους προχωρώντας σε επιθετικές ενέργειες. Ως αποτέλεσμα, αναστείλαμε όλες τις δικές μας υποχρεώσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του επιβεβαιώνουν το βαθύ αδιέξοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, οι οποίες διεξάγονταν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν.

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Το σχετικό μνημόνιο είχε οδηγήσει σε προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης, ωστόσο κατέρρευσε μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θεωρεί την εκεχειρία «οριστικά λήξασα», έπειτα από επίθεση ιρανικού drone σε πλοίο που διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ.

Νέα χτυπήματα σε χώρες του Κόλπου

Την ίδια ώρα, το Ιράν προχώρησε σε νέο κύμα επιθέσεων κατά συμμάχων των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο και της Ιορδανίας, σε μια ακόμη κλιμάκωση της κρίσης μετά από επτά συνεχόμενες νύχτες αμερικανικών βομβαρδισμών σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους.

Στο Κουβέιτ, σύμφωνα με τις ιρανικές ανακοινώσεις, επλήγησαν στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, ενώ επίθεση δέχθηκε και μονάδα αφαλάτωσης. Οι επιθέσεις προκάλεσαν τη διακοπή της λειτουργίας του διεθνούς αεροδρομίου, καθώς και ζημιές σε πετρελαϊκές υποδομές.

NEW: Iranian ballistic missiles hit The Kuwaiti Academy of Security. pic.twitter.com/D9asnXqJRG — Clash Report (@clashreport) July 18, 2026

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) υποστήριξαν ότι έπληξαν το αμερικανικό στρατόπεδο Αρίφτζαν, καθώς και εγκαταστάσεις ραντάρ στην αεροπορική βάση Ali Al Salem. Από την πλευρά του, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε βαλλιστικούς πυραύλους και drones, ενώ έκανε λόγο για τραυματισμούς πυροσβεστών και εργαζομένων στον ενεργειακό τομέα.

Footage from today’s strike by Iran on a Kuwaiti power and water desalination plant



It marks a dangerous escalation as Kuwait relies on desalination for approximately 90% of its drinking water



Writer: Ian@MarioNawfal pic.twitter.com/cO5I8YGBG0 — HAKEEM (@keembobo) July 18, 2026

Παράλληλα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις και στο Μπαχρέιν, με στόχο την αεροπορική βάση Sheikh Isa, όπου φέρονται να βρίσκονταν αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη, καθώς και εγκαταστάσεις συλλογής πληροφοριών.

Η αναφορά στο Κοράνι

Επιπλέον, οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν την αμερικανική βάση Αλ Αζράκ στην Ιορδανία, υποστηρίζοντας πως καταστράφηκαν δύο αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη και ακόμη τρία στρατιωτικά αεροσκάφη. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

«Αφού δεν υπάρχει διεθνής οργανισμός που να εμποδίζει τη βαρβαρότητα του αμερικανικού στρατού, δεν έχουμε άλλη επιλογή από την εντολή του Κορανίου: “Όποιος σας επιτίθεται, να του επιτίθεστε με τον ίδιο τρόπο”», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Υγείας, από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων τριών εβδομάδων έχουν χάσει τη ζωή τους 50 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 500 έχουν τραυματιστεί.