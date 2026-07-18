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Ο Ντόναλντ Τραμπ τα χώνει στον Καναδά για τη μόλυνση του αέρα στις ΗΠΑ εξαιτίας των πυρκαγιών – Απειλεί με νέους δασμούς

«Καθιστούμε τον Καναδά υπεύθυνο για το γεγονός ότι δεν διαχειρίζεται σωστά τα δάση του και οι ΗΠΑ βρίσκονται αχρείαστα αντιμέτωπες με εισβολή αέρα βρομερού, μολυσμένου και επικίνδυνου για την υγεία» έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS/Evan Vucci
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Δριμύ κατηγορώ κατά του Καναδά εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χθες Παρασκευή (17.7.26) για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας στις βόρειες ΗΠΑ, που προκαλείται από τις εκατοντάδες πυρκαγιές οι οποίες καίνε δασικές εκτάσεις στη χώρα της Βόρειας Αμερικής, δυο ημέρες πριν από τον τελικό του Μουντιάλ του 2026 στη Νέα Υόρκη.

«Καθιστούμε τον Καναδά υπεύθυνο για το γεγονός ότι δεν διαχειρίζεται σωστά τα δάση του (…) κι οι ΗΠΑ βρίσκονται αχρείαστα αντιμέτωπες με εισβολή αέρα βρομερού, μολυσμένου και επικίνδυνου για την υγεία (…) κάτι εντελώς απαράδεκτο!», έγραψε οργισμένος ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

«Θα τηλεφωνήσω στον πρωθυπουργό (σ.σ. του Καναδά Μαρκ Κάρνι) μέσα στην ημέρα για να μάθω τι σκοπεύει να κάνει», συνέχισε.

 

Κατηγορώντας τον Καναδά για «ηθελημένη ολιγωρία», απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή νέων επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στον βόρειο γείτονα των ΗΠΑ για να καλυφθεί το «κόστος αυτής της μόλυνσης» που αρχικά έγραψε πως είναι «ανυπολόγιστο», προτού τονίσει πως ανέρχεται σε «δισεκατομμύρια δολάρια».

Αν και κάποια καναδικά προϊόντα που δεν καλύπτονται από τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΗΠΑ-Καναδά-Μεξικού πλήττονται από τους προσωρινούς δασμούς 10% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν πρόκειται παρά για μικρή μειονότητα των καναδικών εξαγόμενων αγαθών.

Δασμοί που αφορούν συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας, όπως αυτοί του χάλυβα και του αλουμινίου, έχουν ωστόσο στον στόχαστρο και τις εξαγωγές του Καναδά.

Φωτιές στον Καναδά
O καπνός από τις φωτιές στον Καναδά έχει σκεπάσει και την Ουάσιγκτον / REUTERS/Al Drago
Φωτιά στον Καναδά
Καπνός από τις φωτιές στον Καναδά στον ουρανό του Μέριλαντ /REUTERS/Ken Cedeno

Ο καπνός των πυρκαγιών στον Καναδά έχει βυθίσει σε αποπνικτικό πέπλο μολυσμένου αέρα αμερικανικές μητροπόλεις, από το Σικάγο μέχρι την Ουάσιγκτον, περνώντας από τη Νέα Υόρκη. Σε προάστιο αυτής της τελευταίας μεγαλούπολης θα διεξαχθεί αύριο Κυριακή ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου εθνικών ομάδων ανδρών ανάμεσα στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της Ισπανίας και της Αργεντινής.

Κατά τα πιο πρόσφατα δεδομένα των καναδικών αρχών, η κατάσταση παρέμενε χθες κρίσιμη στον Καναδά, με 206 δασικές πυρκαγιές εκτός ελέγχου επί συνόλου 896 ενεργών μετώπων.

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