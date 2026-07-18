Ρωσία: Viral βίντεο με πυκνό μαύρο καπνό να έχει σκεπάσει τον ουρανό της Μόσχας – Μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων με 7 νεκρούς

Μαύρος έγινε ο ουρανός της Μόσχας το πρωί του Σαββάτου (18/7/2026), αφού πυκνός καπνός υψώθηκε στον αέρα μετά από νέα επίθεση της Ουκρανίας με drone. Τα πλήγματα προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές και τεράστια σύννεφα μαύρου καπνού που ήταν ορατά από χιλιόμετρα μακριά.

Μάλιστα περισσότερα από 370 drones εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη Μόσχα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. «Από τις 20:30, περισσότερα από 370 drones πέταξαν προς την κατεύθυνση της περιφέρεια της Μόσχας. Τα περισσότερα καταρρίφθηκαν». έγραψε σε ανάρτηση στο Telegram ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν.

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Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media μεταφέρουν ένα σοκαριστικό θέαμα. Έναν ουρανό καλυμμένο από μαύρο καπνό σαν σύννεφο. Οι εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνοντας το μέγεθος τεράστιο των πυρκαγιών που προκλήθηκαν από τις επιθέσεις.

The sun is not even visible: Moscow region in Russia was covered by thick black smoke after a strike on an oil refinery.



Apocalyptic footage. pic.twitter.com/AThjxg7cwP — NEXTA (@nexta_tv) July 18, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος των ουκρανικών drones ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο logistics της Wildberries, του μεγαλύτερου ομίλου ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, που βρίσκεται στην περιφέρεια της Μόσχας.

Το συγκρότημα τυλίχθηκε στις φλόγες, με βίντεο να δείχνουν ολόκληρο το κτίριο να καίγεται και τεράστιες στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από την περιοχή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 7 εργαζόμενοι και τραυματίστηκαν 24.

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«Επτά εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας σκοτώθηκαν όταν εχθρικά drones έπληξαν κέντρο εφοδιαστικής της Wildberries», ανέφερε μέσω Telegram ο Γεβγκένι Περβίσοφ, διευκρινίζοντας ότι η επίθεση στην Κατόφσκ τραυμάτισε άλλους 24 ανθρώπους.

After hammering Russian ships in the Black Sea and torching Putin’s oil depots and refineries, Ukrainian drones have now struck the second-largest warehouse of Russia’s e-commerce giant, Wildberries.



This isn’t just about tanks and trenches anymore.



Ukraine is now going… pic.twitter.com/VnMZRtSaiY — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 18, 2026

Ακόμα, αναφέρθηκαν πλήγματα και σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, με εικόνες από την περιοχή να δείχνουν πυκνό καπνό να καλύπτει τον ουρανό.

Η ανάρτηση Ζελένσκι για τις επιθέσεις

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε στις επιθέσεις με ανάρτησή του στο X, υποστηρίζοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν με επιτυχία στρατηγικούς στόχους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Όπως ανέφερε, «οι επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας απέδωσαν σε τρεις διαφορετικούς τομείς», επισημαίνοντας ότι καταστράφηκαν δύο μεγάλα κέντρα logistics στις περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ, σε αποστάσεις άνω των 500 και σχεδόν 700 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου.

Сьогодні наші далекобійні санкції спрацювали на трьох напрямках на російській території, а також на тимчасово окупованій нашій землі та у морі. Зокрема, у відповідь на російські удари по нашій цивільній інфраструктурі, по наших містах і громадах були уражені два значні логістичні… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2026

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνταν από τη Ρωσία για την προμήθεια εξαρτημάτων που υπόκεινται σε διεθνείς κυρώσεις και προορίζονταν για την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και για εξοπλισμό πλοήγησης. Ο Ζελένσκι έκανε επίσης λόγο για πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση, αλλά και για επιθέσεις ουκρανικών όπλων μέσης εμβέλειας εναντίον στόχων στη Θάλασσα του Αζόφ, στη Μαύρη Θάλασσα και στην κατεχόμενη Κριμαία.

Today, our long-range sanctions worked across three areas on Russian territory, as well as on our temporarily occupied land and at sea. In particular, in response to Russian strikes on our civilian infrastructure and on our cities and communities, two major logistics facilities… pic.twitter.com/oK87chn24u — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2026

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος συνεχάρη τις Δυνάμεις Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, τις Ειδικές Δυνάμεις, τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας, την Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU) και τη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών, κάνοντας λόγο για «ακριβή και άριστα συντονισμένη εκτέλεση των επιχειρήσεων».

Η Ουκρανία δεν σταματάει να αντεπιτίθεται στη Ρωσία και να ρίχνει drone εναντίον στρατηγικών ενεργειακών, βιομηχανικών και εφοδιαστικών και να πλήξει κρίσιμες αλυσίδες ανεφοδιασμού του ρωσικού στρατού, μακριά από τη γραμμή του μετώπου.