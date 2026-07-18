«Πιο κοντά» στα F-35 λέει ο Τούρκος αναπληρωτής ΥΠΕΞ – «Χαιρόμαστε όταν η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές της δυνατότητες»

Η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «πιο κοντά» από ποτέ στην επίλυση της διαφοράς σχετικά με τις κυρώσεις CAATSA και το πρόγραμμα των F-35, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών και και μόνιμος αντιπρόσωπος της Άγκυρας στο ΝΑΤΟ, Λεβέντ Γκιουμρουκτσού.

Μιλώντας την Παρασκευή 17.07,2026 σε εκδήλωση που διοργάνωσε το πρόγραμμα Τουρκίας του Atlantic Council στην Ουάσιγκτον, ο Λεβέντ Γκιουμρουκτσού ανέφερε ότι η επίλυση της διαφοράς και η προώθηση της αγοράς των F-35, αποτέλεσε κορυφαία προτεραιότητα όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του, γεγονός που οδήγησε στη σύσταση κοινής πολιτικής και στρατιωτικής ομάδας εργασίας.

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«Έχουν εξετάσει πολλές διαφορετικές επιλογές ώστε να ικανοποιηθούν τόσο οι νομικές υποχρεώσεις από την πλευρά των ΗΠΑ όσο και οι πολιτικές και οικονομικές παράμετροι από την πλευρά της Τουρκίας», δήλωσε, αναφερόμενος στην ομάδα εργασίας.

«Αυτή τη φορά πραγματικά αισθανόμαστε ότι είμαστε πιο κοντά. Πιστεύουμε ότι ίσως μπορέσουμε να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα και να το αφήσουμε οριστικά πίσω μας», είπε, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί ακόμη να αποκαλύψει πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια συμφωνία ή πότε αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί.

Turkish Deputy FM Levent Gümrükçü on Türkiye’s F-35 jets:



This time we really feel closer. We feel that we might be able to resolve this issue and leave that problem behind ourselves.



I would say, because for the first time ever, really for the last 10 to 15 years, we have full… pic.twitter.com/wBWne6vP2g — Clash Report (@clashreport) July 18, 2026

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«Για πρώτη φορά, ουσιαστικά τα τελευταία 10 έως 15 χρόνια, έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην αμερικανική κυβέρνηση ότι όταν καταλήξουμε σε μια συμφωνία, θα τηρήσει και τη δική της πλευρά της συμφωνίας», πρόσθεσε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η προσπάθεια αυτή δεν αφορά μόνο την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης επιδίωξης για τη δημιουργία «πολύ βαθύτερης συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία» μεταξύ των δύο χωρών.

Αναφερόμενος στην αγορά των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία το 2019, ο Γκιουμρουκτσού δήλωσε ότι η Άγκυρα αντιμετώπιζε επείγουσα ανάγκη για αντιαεροπορική άμυνα, αφού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει εναλλακτικά συστήματα από τους συμμάχους της.

Όπως είπε σύμφωνα με το trtworld, η Τουρκία στράφηκε στη Ρωσία για να καλύψει ένα «άμεσο κενό» στις ανάγκες της για αεράμυνα, χαρακτηρίζοντας την αγορά αυτή ως «μια εφάπαξ προμήθεια».

«Αναγκαστήκαμε να αγοράσουμε το σύστημα S-400 ως άμεση λύση για να καλύψουμε αυτό το κενό. Ωστόσο, αμέσως μετά, είπαμε στους συμμάχους μας ότι πρόκειται για μια εφάπαξ προμήθεια», δήλωσε.

Ερωτηθείς σχετικά με τις αντιδράσεις αρκετών μελών του αμερικανικού Κογκρέσου, μεταξύ των οποίων και ορισμένων ελληνικής καταγωγής, απάντησε: «Όχι μόνο τα μέλη του Κογκρέσου ελληνικής καταγωγής, αλλά και από την ίδια την Ελλάδα έχουν υπάρξει δηλώσεις για το ζήτημα αυτό, και πιστεύω ότι πρόκειται για μια περιττή πολιτική στάση».

Και κατέληξε: «Όταν η Ελλάδα προμηθεύεται τα δικά της αμυντικά συστήματα από άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ευρωπαίων συμμάχων, εμείς δεν έχουμε σχολιάσει ποτέ αυτές τις αγορές, γιατί ανήκουμε στην ίδια συμμαχία και δεν μπορούμε παρά να χαιρόμαστε όταν οι σύμμαχοί μας ενισχύουν τις αμυντικές τους δυνατότητες.»