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Σφυροκόπημα του Κουβέιτ από το Ιράν: Επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας, πυρκαγιές και τραυματίες

Οι φωτιές που ξέσπασαν προκάλεσαν τον τραυματισμό « πολλών πυροσβεστών καθώς και ενός εργαζομένου»
Κουβέιτ
H επίθεση του Ιράν εναντίον μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού στο Κουβέιτ
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Μπαράζ επιθέσεων δέχεται τις τελευταίες μέρες το Κουβέιτ από το Ιράν το οποίο στοχοθετεί πετρελαϊκές εγκαταστάσεις αλλά και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Αρχικά η εθνική πετρελαϊκή εταιρία του Κουβέιτ έκανε σήμερα (18/7/2026) λόγο για τραυματίες και υλικές ζημιές μετά από ιρανική επίθεση που είχε στόχο πετρελαϊκή εγκατάσταση, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KUNA.

«Ζωτικής σημασίας εγκατάσταση της πετρελαϊκής βιομηχανίας τέθηκε στο στόχαστρο επαναλαμβανόμενων σκληρών ιρανικών επιθέσεων, που προκάλεσαν αρκετούς τραυματισμούς και σημαντικές υλικές ζημιές», ανέφερε η Kuwait Petroleum Corporation, σύμφωνα με το KUNA, διευκρινίζοντας πως η εγκατάσταση εκκενώθηκε και οι τραυματίες έλαβαν ιατρική φροντίδα.

Επίσης το Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι και ένας δεύτερος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης έγινε στόχος επίθεσης από το Ιράν, από την οποία προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά και διακοπή λειτουργίας αρκετών μονάδων παραγωγής, μία ημέρα μετά από ανάλογη επίθεση σε άλλο σταθμό που επίσης προκάλεσε ζημιές.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Ηλεκτρισμού, Υδάτων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δήλωσε ότι η επίθεση αυτή, που εξαπολύθηκε «στο πλαίσιο της απεχθούς ιρανικής επίθεσης», προκάλεσε «πυρκαγιά σε ένα από τα τμήματα του σταθμού, κάτι που κατέστησε αναγκαία τη λήψη προληπτικών μέτρων αναφορικά με τη λειτουργία» του.

Μάλιστα σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στο X, η υπηρεσία ανέφερε ότι επενέβη σε «δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν σε δύο διαφορετικούς τόπους στη χώρα», μετά τις τελευταίες ιρανικές επιθέσεις.

Αυτές οδήγησαν «στον τραυματισμό πολλών πυροσβεστών καθώς και ενός εργαζομένου», που απομακρύνθηκαν προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

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