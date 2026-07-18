Σφυροκόπημα του Κουβέιτ από το Ιράν: Επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας, πυρκαγιές και τραυματίες

Μπαράζ επιθέσεων δέχεται τις τελευταίες μέρες το Κουβέιτ από το Ιράν το οποίο στοχοθετεί πετρελαϊκές εγκαταστάσεις αλλά και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Αρχικά η εθνική πετρελαϊκή εταιρία του Κουβέιτ έκανε σήμερα (18/7/2026) λόγο για τραυματίες και υλικές ζημιές μετά από ιρανική επίθεση που είχε στόχο πετρελαϊκή εγκατάσταση, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KUNA.

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«Ζωτικής σημασίας εγκατάσταση της πετρελαϊκής βιομηχανίας τέθηκε στο στόχαστρο επαναλαμβανόμενων σκληρών ιρανικών επιθέσεων, που προκάλεσαν αρκετούς τραυματισμούς και σημαντικές υλικές ζημιές», ανέφερε η Kuwait Petroleum Corporation, σύμφωνα με το KUNA, διευκρινίζοντας πως η εγκατάσταση εκκενώθηκε και οι τραυματίες έλαβαν ιατρική φροντίδα.

Footage from today’s strike by Iran on a Kuwaiti power and water desalination plant



It marks a dangerous escalation as Kuwait relies on desalination for approximately 90% of its drinking water



Writer: Ian@MarioNawfal pic.twitter.com/cO5I8YGBG0 — HAKEEM (@keembobo) July 18, 2026

Επίσης το Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι και ένας δεύτερος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης έγινε στόχος επίθεσης από το Ιράν, από την οποία προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά και διακοπή λειτουργίας αρκετών μονάδων παραγωγής, μία ημέρα μετά από ανάλογη επίθεση σε άλλο σταθμό που επίσης προκάλεσε ζημιές.

Multiple direct impacts in Kuwait a few hours ago



Kuwait announces that Iran targeted and destroyed another water desalination plant; another powerplant was also targeted, sustaining damage



Multiple electricity generators in the powerplant of Kuwait were completely… pic.twitter.com/sRmRkZqGd0 — dana (@dana916) July 18, 2026

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Ηλεκτρισμού, Υδάτων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δήλωσε ότι η επίθεση αυτή, που εξαπολύθηκε «στο πλαίσιο της απεχθούς ιρανικής επίθεσης», προκάλεσε «πυρκαγιά σε ένα από τα τμήματα του σταθμού, κάτι που κατέστησε αναγκαία τη λήψη προληπτικών μέτρων αναφορικά με τη λειτουργία» του.

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Μάλιστα σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στο X, η υπηρεσία ανέφερε ότι επενέβη σε «δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν σε δύο διαφορετικούς τόπους στη χώρα», μετά τις τελευταίες ιρανικές επιθέσεις.

Αυτές οδήγησαν «στον τραυματισμό πολλών πυροσβεστών καθώς και ενός εργαζομένου», που απομακρύνθηκαν προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.