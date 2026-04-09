Κόσμος

Το Ιράν παραδέχθηκε πως έριξε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ και προτείνει εναλλακτικές διαδρομές για ασφαλή διέλευση των πλοίων

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή - Κοντά στα ιρανικά παράλια τα δρομολόγια που πρότειναν οι Φρουροί της Επανάστασης
Παρά την συμφωνία για εκεχειρία 2 εβδομάδων στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο ενώ το Ιράν απειλεί την παγκόσμια οικονομία κρατώντας «όμηρο» τα Στενά του Ορμούζ. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν εκ νέου πως όσα πλοία περνούν από την περιοχή θα βομβαρδίζονται και μίλησαν ξανά για τις νάρκες που έχουν ρίξει στην θάλασσα, παρά τις βεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ πως η περιοχή είναι καθαρή.

Σε ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης (09.04.2026), το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε για τις νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, προτείνοντας μάλιστα δύο εναλλακτικές διαδρομές κοντά στα παράλια του Ιράν για την ασφαλή διέλευση των πλοίων.

«Για να προστατευτούν από πιθανές προσκρούσεις με νάρκες, σε συντονισμό με το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (…) μέχρι νεοτέρας εντολής, τα πλοία πρέπει να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές ως προς την κίνηση στα Στενά του Ορμούζ», ανέφεραν ιρανικά ΜΜΕ.

Το σχετικό θαλάσσιο χάρτη που δημοσιεύτηκε, φαίνονται τα δύο προτεινόμενα δρομολόγια, νότια και βόρεια του νησιού Λαράκ.

Για την είσοδο στον Κόλπο από τη θάλασσα του Ομάν, τα πλοία πρέπει να περνούν ανάμεσα στις ιρανικές ακτές και το νησί Λαράκ, τον «σταθμό διοδίων της Τεχεράνης», κατά την ορολογία της ναυτιλιακής επιθεώρησης Lloyd’s List.

Το δρομολόγιο εξόδου από τον Κόλπο περνά νότια του νησιού αυτού κι αποφεύγει την πιο ομαλή διαδρομή, πλησιέστερα στις ακτές του Ομάν.

Τα πιο πρόσφατα δρομολόγια μοιάζουν να έγιναν ακολουθώντας αυτή, την εναλλακτική διαδρομή, που περνά από τα ιρανικά χωρικά ύδατα.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για δυο εβδομάδες τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, η οποία συμπεριλάμβανε το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, κρίσιμου για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες, αφού έκλεισε σχεδόν εντελώς μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου και τελεί ακόμη υπό τον έλεγχο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Από την 1η Μαρτίου ως την 27η Απριλίου, καταγράφτηκαν 307 διελεύσεις πλοίων που μετέφεραν πρώτες ύλες, σύμφωνα με δεδομένα της Kpler, ιδιοκτήτριας του ιστότοπου MarineTraffic–αριθμός μειωμένος κατά σχεδόν 95% σε σύγκριση με περιόδους ειρήνης.

Υπό κανονικές συνθήκες, γύρω στο 20% του αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που προορίζεται για τις παγκόσμιες αγορές διέρχεται από αυτό το στενό πέρασμα που συνδέει τον Κόλπο με τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα πως ένα από τα σημεία του σχεδίου εκεχειρίας (για το οποίο έδωσαν τα “χέρια’ ΗΠΑ – Ισραήλ και Ιράν) ήταν το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Τόνισε μάλιστα πως στην περίπτωση που δεν τηρηθεί η εκεχειρία, θα ξεκινήσει «άγριο πιστολίδι».

