Το Ιράν «θωρακίζει» το νησί Χαργκ για να προστατευθεί από πιθανή χερσαία επίθεση των ΗΠΑ

Το Ιράν έχει στήσει «παγίδες» και έχει μεταφέρει επιπλέον στρατιωτικό προσωπικό και συστήματα αεροπορικής άμυνας στο νησί Χαργκ τις τελευταίες εβδομάδες, προετοιμαζόμενο για μία πιθανή επιχείρηση των ΗΠΑ με στόχο την κατάληψη του νησιού, σύμφωνα με πολλές πηγές που είναι ενήμερες για τις εκθέσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών σχετικά με το θέμα.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει δυνάμεις των ΗΠΑ για να καταλάβει το μικρό νησί στο βορειοανατολικό τμήμα του Περσικού Κόλπου – μία οικονομική σωτηρία για το Ιράν, καθώς διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας – ως μέσο πίεσης προς την Τεχεράνη για να τους εξαναγκάσει να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, όπως ανέφερε το αμερικανικό CNN αργά το βράδυ της Τετάρτης (25.03.2026).