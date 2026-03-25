Κόσμος

Το Ιράν «θωρακίζει» το νησί Χαργκ για να προστατευθεί από πιθανή χερσαία επίθεση των ΗΠΑ

Το μικρό νησί στον Περσικό αποτελεί οικονομική σωτηρία για το Ιράν, καθώς διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας
Tο νησί Χαργκ
Tο νησί Χαργκ / 2026 Planet Labs PBC / REUTERS

Το Ιράν έχει στήσει «παγίδες» και έχει μεταφέρει επιπλέον στρατιωτικό προσωπικό και συστήματα αεροπορικής άμυνας στο νησί Χαργκ τις τελευταίες εβδομάδες, προετοιμαζόμενο για μία πιθανή επιχείρηση των ΗΠΑ με στόχο την κατάληψη του νησιού, σύμφωνα με πολλές πηγές που είναι ενήμερες για τις εκθέσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών σχετικά με το θέμα.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει δυνάμεις των ΗΠΑ για να καταλάβει το μικρό νησί στο βορειοανατολικό τμήμα του Περσικού Κόλπου – μία οικονομική σωτηρία για το Ιράν, καθώς διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας – ως μέσο πίεσης προς την Τεχεράνη για να τους εξαναγκάσει να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, όπως ανέφερε το αμερικανικό CNN αργά το βράδυ της Τετάρτης (25.03.2026).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
540
82
61
49
45
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τα λείψανα του θρυλικού Γάλλου Ντ'Αρτανιάν ενδέχεται να βρέθηκαν σε εκκλησία στο Μαάστριχτ
Μια μυθοπλαστική εκδοχή του ντ'Αρτανιάν ήταν ο ήρωας του μυθιστορήματος του Αλέξανδρου Δουμά «Οι Τρεις Σωματοφύλακες» του 1844, ένας έφηβος που γίνεται ο τέταρτος σωματοφύλακας
Μαάστριχτ
Newsit logo
Newsit logo