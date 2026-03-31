Το Ιράν χτύπησε δεξαμενόπλοιο του Κουβέιτ γεμάτο με πετρέλαιο στο λιμάνι του Ντουμπάι – Κίνδυνος για ρύπανση της θάλασσας

Δεξαμενόπλοιο του Κουβέιτ που ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ντουμπάι, χτύπησε το Ιράν, κλιμακώνοντας τις συρράξεις στη Μέση Ανατολή και «βυθίζοντας» όλο και περισσότερο στον πόλεμο τις χώρες του Κόλπου.

Το δεξαμενόπλοιο που ήταν γεμάτο με πετρέλαιο, χτυπήθηκε τα ξημερώματα (31.03.2026) από βλήμα που εξαπέλυσε το Ιράν. Το τάνκερ βρισκόταν 31 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι όταν χτυπήθηκε από τη δεξιά πλευρά με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και να προκληθούν ζημιές.

Σύμφωνα με την κρατική επιχείρηση πετρελαίου του Κουβέιτ, «Kuwait Petroleum ⁠Corporation», το δεξαμενόπλοιο ήταν γεμάτο πετρέλαιο όταν δέχθηκε την επίθεση και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ρύπανσης της θάλασσας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα και βρίσκεται σε εξέλιξη αποτίμηση της ζημιάς στο τάνκερ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων KUNA.

Εμπορικά πλοία έχουν υποστεί επανειλημμένα επιθέσεις με πυραύλους ή drones στον Κόλπο και στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, αφότου άρχισε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου. Η κίνηση στα Στενά, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων παγκοσμίως, έχει παραλύσει.