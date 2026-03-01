Το Ιράν ύψωσε την «Κόκκινη Σημαία της Εκδίκησης» και απειλεί ΗΠΑ και Ισραήλ για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ – Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη

Το Ιράν ύψωσε την «Κόκκινη Σημαία της Εκδίκησης» μετά τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ το Σάββατο (28.02.2026) και ορκίστηκε να πλήξει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ με «δύναμη που δεν έχουν ξαναζήσει ποτέ».

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, αεροπορικές επιδρομές πλήττουν την ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, ενώ ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν χαρακτήρισε τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη «κήρυξη πολέμου κατά των μουσουλμάνων».

Η σημαία υψώθηκε πάνω από το τέμενος Ιμάμ Ρεζά στο Μασχάντ, το τρίτο μεγαλύτερο τζαμί στον κόσμο σήμερα.

Αντίποινα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή

Η Τεχεράνη απάντησε εξαπολύοντας σειρά επιθέσεων σε γειτονικά κράτη του Κόλπου.

Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κατάρ, στο Ισραήλ, στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ, στο Ιράκ, στο Ομάν και στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με αναφορές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump υποσχέθηκε ότι θα πλήξει το Ιράν «με δύναμη που δεν έχει ξαναφανεί», αφού οι Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ανακοίνωσαν πως επιτέθηκαν σε σχεδόν 30 αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή τα ξημερώματα της Κυριακής.

Οι στοχευμένες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην ήδη αποσταθεροποιημένη περιοχή αποτελούν, σύμφωνα με την Τεχεράνη, τη «σφοδρότερη επιθετική επιχείρηση στην ιστορία», ως αντίποινα για τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη, Αγιατολάχ Ali Khamenei.

Μαύρος καπνός και νέες απειλές

Μαύρος καπνός υψωνόταν από αμερικανική αεροπορική βάση στο διεθνές αεροδρόμιο του Erbil International Airport, στο βόρειο Ιράκ, κατά την ανατολή του ηλίου, λίγο μετά την υπόσχεση των Φρουρών της Επανάστασης για «την πιο σφοδρή αντεπίθεση».

Ο Χαμενεΐ, που ηγείτο του Ιράν επί 37 χρόνια, σκοτώθηκε μαζί με μέλη της στενής του οικογένειας έπειτα από κοινό αμερικανοϊσραηλινό βομβαρδισμό στην κατοικία του στην Τεχεράνη το πρωί του Σαββάτου.

«Το Ιράν μόλις δήλωσε ότι θα χτυπήσει πολύ σκληρά σήμερα, πιο σκληρά από ποτέ. Καλύτερα να μην το κάνουν αυτό» προειδοποίησε ο πρόεδρος Τραμπ με ανάρτησή του τα μεσάνυχτα στην πλατφόρμα Truth Social.

Νέο κύμα ισραηλινών επιθέσεων

Το Ισραήλ ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Κυριακής (01.03.2026) ότι ξεκίνησε νέο «κύμα πληγμάτων» κατά βαλλιστικών πυραύλων και συστημάτων αεράμυνας του Ιράν, αφού προηγουμένως η Τεχεράνη είχε εκτοξεύσει drones και πυραύλους προς το Τελ Αβίβ, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν.

Σε απάντηση, οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «έκτο κύμα εκτεταμένων επιθέσεων με πυραύλους και drones» εναντίον 27 αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων. Η έκταση των ζημιών παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστη.

Το Ιράν επιβεβαίωσε επισήμως ότι ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε στο γραφείο του στην κατοικία του. «Εκ του Θεού προερχόμαστε και εις Αυτόν επιστρέφουμε», μετέδωσε ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Δύο ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι –ο υποναύαρχος Ali Shamkhani και ο διοικητής των Φρουρών, υποστράτηγος Mohammad Pakpour– καθώς και τέσσερα μέλη της οικογένειας του Χαμενεΐ, σκοτώθηκαν επίσης στα πλήγματα του Σαββάτου.

Την ίδια ώρα, εικόνες που κυκλοφόρησαν έδειχναν διαδηλωτές στο εσωτερικό του Ιράν να γκρεμίζουν άγαλμα του Αγιατολάχ τα ξημερώματα της Κυριακής, πανηγυρίζοντας για τον θάνατό του μετά τον βομβαρδισμό.

Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει κτίριο του καθεστώτος στo κέντρο της Τεχεράνης

Βίντεο ντοκουμέντο από τον χθεσινό βομβαρδισμό κτιρίου της κεντρικής διοίκησης του καθεστώτος του Ιράν, δημοσίευσαν σήμερα (01.03.2026) οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Lion’s Roar».

Στο βίντεο που δημοσίευσαν οι IDF φαίνεται η στιγμή της έκρηξης κτιρίου στην «καρδιά» της Τεχεράνης.