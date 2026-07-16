«Δεν ξέρω τι διάολο χτύπησα»: 18χρονος χωρίς δίπλωμα στη Βρετανία παρέσυρε 84χρονο με το αυτοκίνητο και μετά πήγε σπίτι να φάει πίτσα

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία η υπόθεση ενός 18χρονου οδηγού, ο οποίος παρέσυρε με το αυτοκίνητο έναν 84χρονο άνδρα, τον εγκατέλειψε βαριά τραυματισμένο και λίγη ώρα αργότερα πήγε στο σπίτι του για να φάει πίτσα, αντί να καλέσει βοήθεια.

Το περιστατικό με το αυτοκίνητο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε όλη τη Βρετανία, καθώς μετά το τροχαίο ο νεαρός όχι μόνο έφυγε από το σημείο, αλλά έστειλε και ηχητικά μηνύματα σε φίλο του, περιγράφοντας όσα είχαν συμβεί με τρόπο που προκάλεσε οργή.

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Όλα έγιναν το βράδυ της Τετάρτης, 22 Απριλίου στην περιοχή Ρέντκαρ της Βόρειας Γιορκσάιρ. Ο 18χρονος Σόνι Χόρσφαλ οδηγούσε ένα Audi A4 που είχε αγοράσει μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε τον 84χρονο Έντι, ο οποίος επέστρεφε με τα πόδια στο σπίτι του μετά από επίσκεψη σε τοπική παμπ.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τις τελευταίες στιγμές πριν από τη σύγκρουση. Ο ηλικιωμένος περπατά δίπλα στον δρόμο και κάποια στιγμή γυρίζει το κεφάλι του προς τα πίσω. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το αυτοκίνητο βγαίνει από την πορεία του, ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και τον χτυπά με μεγάλη δύναμη, πριν απομακρυνθεί από το σημείο, ενώ από τη ρόδα πετάγονται σπίθες.

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Κατά τη διάρκεια της δίκης έγινε γνωστό ότι ο 18χρονος δεν θα έπρεπε καν να οδηγεί. Είχε ήδη τιμωρηθεί με αφαίρεση της άδειας οδήγησης, δεν είχε ασφάλεια για το αυτοκίνητο και, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα και επικίνδυνο τρόπο.

Το υλικό από κάμερες αλλά και βίντεο που βρέθηκαν στο κινητό του έδειξε ότι λίγο πριν από το τροχαίο πραγματοποιούσε επικίνδυνες προσπεράσεις και περνούσε επανειλημμένα με κόκκινο σηματοδότη. Σε ένα από τα βίντεο ακούγεται να λέει: «Μόλις αγόρασα αυτό το θηρίο», ενώ σε άλλο φαίνεται να παραβιάζει κόκκινο φανάρι λέγοντας: «Στο διάολο το κόκκινο φανάρι».

Teen sent chilling ‘I’ve killed someone’ text after hit-and-run – then got pizzahttps://t.co/4OIbLUdpqT pic.twitter.com/I1eI209DXo — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) July 15, 2026

Αυτό όμως που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αγανάκτηση ήταν όσα έκανε μετά τη σύγκρουση. Αντί να σταματήσει για να βοηθήσει τον τραυματισμένο ηλικιωμένο ή να καλέσει ασθενοφόρο, εγκατέλειψε το σημείο και εξαφανίστηκε.

Δύο ώρες αργότερα επικοινώνησε με φίλο του μέσω Snapchat, στέλνοντας ηχητικά μηνύματα. Σε ένα από αυτά ακούγεται να λέει: «Ανέβηκα στο πεζοδρόμιο και γλίστρησα. Δεν ξέρω τι χτύπησα. Συγγνώμη φίλε, τρώω πίτσα». Νωρίτερα είχε πει επίσης: «Δεν ξέρω τι διάολο χτύπησα, τώρα τρώω πίτσα, φίλε».

Σε δεύτερο μήνυμα παραδέχεται: «Φίλε, ένας άνθρωπος διαλύθηκε. Πολύ άσχημα. Νομίζω ότι τον σκότωσα». Παράλληλα περιέγραψε ότι, πανικόβλητος, έβγαλε το κλειδί από τη μίζα και έφυγε τρέχοντας από το σημείο του δυστυχήματος.

Ο 84χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Υπέστη πολλαπλά κατάγματα στη λεκάνη, στην πλάτη και στο δεξί πόδι, ενώ παρέμεινε σχεδόν μία εβδομάδα σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Παρά τις χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έντονους πόνους και μπορεί να περπατήσει μόνο μικρές αποστάσεις με τη βοήθεια περιπατητήρα.

Ο 18χρονος συνελήφθη την επόμενη ημέρα και παραδέχθηκε την ενοχή του για πρόκληση σοβαρού τραυματισμού λόγω επικίνδυνης οδήγησης, οδήγηση χωρίς άδεια, χωρίς ασφάλεια και εγκατάλειψη του τόπου του τροχαίου. Το Δικαστήριο του Ντάραμ του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών και τετραετή στέρηση της άδειας οδήγησης.

Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση του 84χρονου στο δικαστήριο. «Αναρωτιέμαι αν θα νιώσω ποτέ ξανά πραγματικά ασφαλής, ακόμη και όταν περπατώ στο πεζοδρόμιο. Το περιστατικό αυτό δεν μου προκάλεσε μόνο σοβαρούς τραυματισμούς. Μου πήρε την αυτοπεποίθηση, το αίσθημα ασφάλειας, την ανεξαρτησία και, σε μεγάλο βαθμό, την αξιοπρέπειά μου», ανέφερε, περιγράφοντας πώς η ζωή του άλλαξε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η κόρη του δήλωσε ότι η οικογένεια συνεχίζει να ζει με τις συνέπειες του τροχαίου, ενώ η ντετέκτιβ Ρέιτσελ Τζόνσον χαρακτήρισε τη σύγκρουση «σοκαριστική και απολύτως αποτρέψιμη». Όπως τόνισε, «Η οδήγηση είναι προνόμιο και ευθύνη, όχι δικαίωμα. Όποιος κάθεται πίσω από το τιμόνι χωρίς δίπλωμα, χωρίς ασφάλεια και οδηγεί απερίσκεπτα θέτει σε κίνδυνο αθώους ανθρώπους. Η συγκεκριμένη υπόθεση θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε καταλήξει σε τραγωδία».