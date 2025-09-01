Το Ισραήλ ανέπτυξε άρματα μάχης βαθιά μέσα στην Γάζα: «Μας ανάγκασαν να φύγουμε από τα σπίτια μας» λένε κάτοικοι

Δεν έχουν τέλος οι αιματηρές επιθέσεις που εξαπολύει το Ισραήλ στην Γάζα, με τις τεθωρακισμένες δυνάμεις των IDF να προωθούνται βαθιά μέσα στην παλαιστινιακή πόλη την ίδια στιγμή που δεκάδες άνθρωποι χάνουν την ζωή τους από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή.

Ειδικότερα, Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι και αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν σήμερα (01.09.2025) ότι άρματα μάχης του Ισραήλ προωθήθηκαν βαθιά μέσα στην Γάζα και ανατίναξαν οχήματα με εκρηκτικά και πως τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες από αεροπορικά πλήγματα των IDF.

Το Ισραήλ προχωρά τα σχέδιά του να θέσει πλήρως υπό τον έλεγχό του την πόλη της Γάζας, την οποία θεωρεί τελευταίο προπύργιο της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Παλαιστίνιοι δήλωσαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έστειλαν παλιά άρματα μάχης στο ανατολικό τμήμα της συνοικίας Σέιχ Ράντουαν και τα ανατίναξαν από μακριά, με αποτέλεσμα να καταστρέψουν πολλά σπίτια και να αναγκάσουν και άλλες οικογένειες να φύγουν.

«Μας διώχνουν από τα σπίτια μας»

Ο στρατός του Ισραήλ έριξε φυλλάδια στην πόλη της Γάζας με τα οποία καλούσε τους κατοίκους να κινηθούν άμεσα προς νότο, εξηγώντας ότι θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του προς τα δυτικά.

«Οι άνθρωποι είναι σε σύγχυση: να μείνουμε και να πεθάνουμε ή να φύγουμε προς το πουθενά», σχολίασε ο Μοχαμάντ Αμπού Αμπντάλα κάτοικος της συνοικίας Σέιχ Ράντουαν.

«Περάσαμε μια νύκτα τρόμου, οι εκρήξεις δεν σταματούσαν ποτέ και τα drones βρίσκονταν συνεχώς πάνω από την περιοχή. Πολλοί άνθρωποι έφυγαν από τα σπίτια τους φοβούμενοι για τις ζωές τους, ενώ άλλοι δεν έχουν ιδέα πού να πάνε», πρόσθεσε ο 55χρονος.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι πολεμά εναντίον της Χαμάς σε διάφορες περιοχές της Γάζας και πρόσθετε ότι στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας έπληξε πολλές στρατιωτικές υποδομές και θέσεις που χρησιμοποιούνταν για την πραγματοποίηση επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών.

Αυξάνεται ο απολογισμός των νεκρών

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 98 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πυρά τις προηγούμενες 24 ώρες. Από αυτούς 19, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα σε σπίτια στην πόλη της Γάζας.

Εξάλλου, το υπουργείο σημείωσε ότι 9 ακόμη άνθρωποι, ανάμεσά τους 3 παιδιά, πέθαναν λόγω του υποσιτισμού την προηγούμενη ημέρα, ανεβάζοντας τους νεκρούς από τον λιμό σε τουλάχιστον 348, περιλαμβανομένων 127 παιδιών.

Το Ισραήλ αρνείται ότι υπάρχουν νεκροί από τον λιμό στη Γάζα, επισημαίνοντας ότι οι θάνατοι αυτοί οφείλονται σε άλλες ιατρικές αιτίες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, συγκάλεσε το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας χθες Κυριακή (31.08.2025), προκειμένου να συζητήσει μια νέα επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.