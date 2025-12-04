Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο μπαράζ βομβαρδισμών στο νότιο Λίβανο με στόχο δυνάμεις της Χεζμπολάχ

Νέο γύρο αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, πραγματοποίησαν σήμερα (04.122025) οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ.

Αρχικά, ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε προειδοποιήσεις για την εκκένωση των πολιτών και των αμάχων από τέσσερις πόλεις σε περιοχές του νοτίου Λιβάνου, λόγω των επικείμενων αεροπορικών πληγμάτων με στόχο δυνάμεις της Χεζμπολάχ.

The IDF announces that it has begun a wave of airstrikes on Hezbollah targets in southern Lebanon, after issuing evacuation warnings for sites in two towns. https://t.co/d2byvRWdhJ — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 4, 2025

Οι επιθέσεις αυτές έρχονται την επομένη της ιστορικής συνάντησης μεταξύ Λιβανέζων και Ισραηλινών πολιτικών αξιωματούχων σε μια συνεδρίαση του οργάνου παρακολούθησης της εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ πριν από ένα χρόνο.

REAKING: Massive IDF attacks in Lebanon targeting Hezbollah forces. pic.twitter.com/JFgY9HMPY4 — Jewish Breaking News (@JBreakingNews) December 4, 2025

Η συνάντηση ήταν οι πρώτες απευθείας συνομιλίες μετά από 40 και πλέον χρόνια μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες τεχνικά εξακολουθούν να βρίσκονται σε πόλεμο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις «θα επιτεθούν εντός ολίγου σε τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολάχ σε όλο το νότιο Λίβανο, για να αντιμετωπίσουν τις παράνομες προσπάθειές της να επαναφέρει τις δραστηριότητές της στην περιοχή», ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα από τις επιδρομές ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Η χθεσινή (03.12.2025) συνάντηση πολιτικών των δύο χωρών έγινε, ενώ το Ισραήλ απειλεί με κλιμάκωση στον Λίβανο, όπου συνεχίζει να στοχοποιεί τη Χεζμπολάχ παρά την εκεχειρία.

Ο ισραηλινός στρατός πολλαπλασίασε τα πλήγματα στον νότιο Λίβανο την περασμένη εβδομάδα με στόχο όπως υποστηρίζει μέλη ή υποδομές της Χεζμπολάχ, την οποία κατηγορεί ότι επανεξοπλίζει την περιοχή, παραβιάζοντας έτσι την κατάπαυση του πυρός που έβαλε τέλος, στις 27 Νοεμβρίου 2024, στον πόλεμο μεταξύ τους.