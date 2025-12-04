Κόσμος

Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο μπαράζ βομβαρδισμών στο νότιο Λίβανο με στόχο δυνάμεις της Χεζμπολάχ

Οι επιθέσεις γίνονται λίγες ώρες μετά τις ιστορικές απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για πρώτη φορά μετά από 40 και πλέον χρόνια
Καπνός από ισραηλινά πλήγμα στο Λίβανο
Καπνός από ισραηλινά πλήγμα στο Λίβανο / REUTERS / Emilie Madi

Νέο γύρο αεροπορικών βομβαρδισμών  εναντίον στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, πραγματοποίησαν σήμερα (04.122025) οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ.

Αρχικά, ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε προειδοποιήσεις για την εκκένωση των πολιτών και των αμάχων από τέσσερις πόλεις σε περιοχές του νοτίου Λιβάνου, λόγω των επικείμενων αεροπορικών πληγμάτων με στόχο δυνάμεις της Χεζμπολάχ.

Οι επιθέσεις αυτές έρχονται την επομένη της ιστορικής συνάντησης μεταξύ Λιβανέζων και Ισραηλινών πολιτικών αξιωματούχων σε μια συνεδρίαση του οργάνου παρακολούθησης της εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ πριν από ένα χρόνο.

Η συνάντηση ήταν οι πρώτες απευθείας συνομιλίες μετά από 40 και πλέον χρόνια μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες τεχνικά εξακολουθούν να βρίσκονται σε πόλεμο.

 

Οι ισραηλινές δυνάμεις «θα επιτεθούν εντός ολίγου σε τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολάχ σε όλο το νότιο Λίβανο, για να αντιμετωπίσουν τις παράνομες προσπάθειές της να επαναφέρει τις δραστηριότητές της στην περιοχή», ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα από τις επιδρομές ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Η χθεσινή (03.12.2025) συνάντηση πολιτικών των δύο χωρών έγινε, ενώ το Ισραήλ απειλεί με κλιμάκωση στον Λίβανο, όπου συνεχίζει να στοχοποιεί τη Χεζμπολάχ παρά την εκεχειρία.

Ο ισραηλινός στρατός πολλαπλασίασε τα πλήγματα στον νότιο Λίβανο την περασμένη εβδομάδα με στόχο όπως υποστηρίζει μέλη ή υποδομές της Χεζμπολάχ, την οποία κατηγορεί ότι επανεξοπλίζει την περιοχή, παραβιάζοντας έτσι την κατάπαυση του πυρός που έβαλε τέλος, στις 27 Νοεμβρίου 2024, στον πόλεμο μεταξύ τους.

Κόσμος
