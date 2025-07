Το Ισραήλ εξετάζει την απάντηση της Χαμάς σε πρόταση κατάπαυσης του πυρός

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε την Πέμπτη (24.07.2025) ότι η κυβέρνηση έχει λάβει την απάντηση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στην πρόταση του Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Την Τετάρτη, η Χαμάς είχε διαβιβάσει την απάντησή της σε πρόταση κατάπαυσης του πυρός στην Γάζα, μέσω μεσολαβητών στο Κατάρ, οι οποίοι την παρέδωσαν στην διαπραγματευτική ομάδα του Ισραήλ.

«Οι μεσολαβητές μετέφεραν την απάντηση της Χαμάς στην ισραηλινή διαπραγματευτική ομάδα, η οποία την εξετάζει αυτή τη στιγμή», αναφέρεται σε σύντομη ανακοίνωση από το γραφείο του Νετανιάχου.

