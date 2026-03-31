Το Ισραήλ επιδιώκει τον έλεγχο του Λιβάνου μέχρι τον ποταμό Λιτάνι – «Όλα τα σπίτια στα σύνορα θα καταστραφούν»

Εξηγήσεις για τη «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο που επιχειρεί να δημιουργήσει το Ισραήλ, έδωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισμαέλ Κατζ.

Ο Λίβανος έχει εμπλακεί στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής εξαιτίας των επιθέσεων που έχει εξαπολύσει η Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, παρά το γεγονός πως η οργάνωση δεν εκπροσωπεί ούτε την κυβέρνηση ούτε τους αμάχους. Ως εκ τούτου, το Ισραήλ επιτίθεται στον Λίβανο, εκτοπίζοντας χιλιάδες πολίτες και προσπαθώντας να δημιουργήσει μία περιοχή ασφαλείας στα νότια, ώστε να διαβεβαιώσει την επιβίωσή του.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισμαέλ Κατζ, σε δηλώσεις που έκανε σήμερα, τόνισε πως η «ζώνη ασφαλείας» θα φτάνει μέχρι τον ποταμό Λιτάνι. Υπενθυμίζεται πως γέφυρες του ποταμού έχουν ήδη βομβαρδιστεί ώστε να μπλοκαριστεί η μετακίνηση των μελών της Χεζμπολάχ.

«Το Ισραήλ σχεδιάζει να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας εντός του νότιου Λιβάνου και να διατηρήσει τον έλεγχο ολόκληρης της περιοχής μέχρι τον ποταμό Λιτάνι», δήλωσε συγκεκριμένα.

Πρόσθεσε ότι οι 600.000 κάτοικοι του νότιου Λιβάνου που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν μέχρι να διασφαλιστεί η ασφάλεια του βόρειου Ισραήλ.

Αποκάλυψε μάλιστα πως όλα τα σπίτια των Λιβανέζων κοντά στα σύνορα, θα καταστραφούν με βάση το μοντέλο της Ράφα και της Μπέιτ Χανούν στη Γάζα.

«Στο τέλος αυτής της επιχείρησης οι IDF θα ελέγχουν την περιοχή ως τον ποταμό Λιτάνι, περιλαμβανομένων των γεφυρών που έχουν απομείνει στον Λιτάνι, ενώ παράλληλα θα εξαλείψουν τις δυνάμεις Ράντουαν (σ.σ. τις ειδικές δυνάμεις της Χεζμπολάχ) που διείσδυσαν στην περιοχή και θα καταστρέψουμε όλα τα όπλα εκεί», πρόσθεσε.