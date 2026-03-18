Το Ισραήλ προειδοποιεί: Θα χτυπήσουμε γέφυρες του ποταμού Λιτάνι για να κόψουμε τις ενισχύσεις της Χεζμπολάχ

Ο στρατός του Ισραήλ ετοιμάζεται για νέο μπαράζ βομβαρδισμών και πληγμάτων ακριβείας στο νότιο Λίβανο και πιο συγκεκριμένα στον ποταμό Λιτάνι, όπου είναι συγκεντρωμένες οι μεγαλύτερες δυνάμεις της Χεζμπολάχ.

Μετά τις ισοπεδωτικές επιδρομές του Ισραήλ στην Βηρυτό, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 6 άνθρωποι, οι IDF θέλουν να σταματήσουν τυχόν προσπάθειες της Χεζμπολάχ να ανασυγκροτηθεί και να ενισχυθεί στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ισραήλ ετοιμάζεται να χτυπήσει τις γέφυρες στον ποταμό Λιτάνι, που διαρρέει τον νότιο Λίβανο σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Ισραήλ, για να αποκόψει κάθε βοήθεια προς την φιλοϊρανική ισλαμιστική οργάνωση Χεζμπολάχ στην περιοχή αυτή.

«Για να εμποδιστεί η μεταφορά ενισχύσεων και όπλων, ο ισραηλινός στρατός σκοπεύει να πλήξει τα περάσματα στον ποταμό Λιτάνι από σήμερα (18.03.2026) το απόγευμα», δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού Αβιχάι Αντραΐ, ενώ ήδη δημοσιεύτηκαν πλάνα από μικρότερης κλίμακας επιθέσεις κατά μαχητών της σιιτικής φιλοϊρανικής οργάνωσης.

WATCH: IDF troops identified a Hezbollah terrorist cell unloading weapons, including an RPG, from a vehicle in southern Lebanon, with the intent of attacking IDF soldiers. pic.twitter.com/FOCfTVZdm3 — Israel Defense Forces (@IDF) March 18, 2026

«Για την ασφάλειά σας, πρέπει να συνεχίσετε να μετακινείστε» προς τη ζώνη που βρίσκεται βορειότερα, πέρα από τον ποταμό Ζαχράνι και «να απέχετε από κάθε μετακίνηση προς τον νότο, κάτι που θα μπορούσε να θέσει τη ζωή σας σε κίνδυνο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος στην ανάρτησή του.