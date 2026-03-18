Το Ισραήλ προειδοποιεί: Θα χτυπήσουμε γέφυρες του ποταμού Λιτάνι για να κόψουμε τις ενισχύσεις της Χεζμπολάχ

Ο ποταμός Λιτάνι διαρρέει το νότιο Λίβανο σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τα βόρεια σύνορα του Ισραήλ μια περιοχή που θέλουν να ελέγξουν οι IDF
Ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος πραγματοποιεί επιδρομές στον Λίβανο / REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Ο στρατός του Ισραήλ ετοιμάζεται για νέο μπαράζ βομβαρδισμών και πληγμάτων ακριβείας στο νότιο Λίβανο και πιο συγκεκριμένα στον ποταμό Λιτάνι, όπου είναι συγκεντρωμένες οι μεγαλύτερες δυνάμεις της Χεζμπολάχ.

Μετά τις ισοπεδωτικές επιδρομές του Ισραήλ στην Βηρυτό, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 6 άνθρωποι, οι IDF θέλουν να σταματήσουν τυχόν προσπάθειες της Χεζμπολάχ να ανασυγκροτηθεί και να ενισχυθεί στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ισραήλ ετοιμάζεται να χτυπήσει τις γέφυρες στον ποταμό Λιτάνι, που διαρρέει τον νότιο Λίβανο σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Ισραήλ, για να αποκόψει κάθε βοήθεια προς την φιλοϊρανική ισλαμιστική οργάνωση Χεζμπολάχ στην περιοχή αυτή.

«Για να εμποδιστεί η μεταφορά ενισχύσεων και όπλων, ο ισραηλινός στρατός σκοπεύει να πλήξει τα περάσματα στον ποταμό Λιτάνι από σήμερα (18.03.2026) το απόγευμα», δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού Αβιχάι Αντραΐ, ενώ ήδη δημοσιεύτηκαν πλάνα από μικρότερης κλίμακας επιθέσεις κατά μαχητών της σιιτικής φιλοϊρανικής οργάνωσης.

«Για την ασφάλειά σας, πρέπει να συνεχίσετε να μετακινείστε» προς τη ζώνη που βρίσκεται βορειότερα, πέρα από τον ποταμό Ζαχράνι και «να απέχετε από κάθε μετακίνηση προς τον νότο, κάτι που θα μπορούσε να θέσει τη ζωή σας σε κίνδυνο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος στην ανάρτησή του.

Kωδική ονομασία «Πετράδι του Στέμματος»:Τα σενάρια για την κατάληψη του νησιού Χαργκ του Ιράν από τους Αμερικανούς πεζοναύτες
Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι το USS Tripoli να μείνει εκτός Περσικού Κόλπου και με τη χρήση την 12 αεροσκαφών Bell Boeing V-22 Osprey να μεταφερθούν κατά κύματα στο νησί οι πεζοναύτες
Η νήσος Χαργκ
Κατζ: Σκοτώσαμε τον υπουργό Πληροφοριών του Ιράν, Ισμαΐλ Χατίμπ – Σήμερα αναμένονται σημαντικές εκπλήξεις
Ο Κατζ και ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχουν «εξουσιοδοτήσει τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να εξουδετερώνουν οποιοδήποτε ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο»
Ισραέλ Κατζ
