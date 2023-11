Το Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα Τρίτη (28.11.2023) τον θάνατο ενός ομήρου της Χαμάς, του Ravid Katz, ο οποίος πιάστηκε αιχμάλωτος από τους τρομοκράτες στις 7 Οκτωβρίου, την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος που συγκλονίζει τη Μέση Ανατολή εδώ και 53 ημέρες.

Είναι η 3η φορά που το Ισραήλ επιβεβαιώνει τον θάνατο ενός ομήρου της Χαμάς, μετά τον θάνατο της 19χρονης στρατιωτικού Noa Marciano και της 65χρονης ομήρου Yehudit Weiss, της οποίας τα ίχνη βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του νοσοκομείου Αλ Σίφα στη Γάζα.

Οι IDF διευκρίνισαν ότι το σώμα του Ravid Katz βρίσκεται στη Γάζα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δολοφονήθηκε από τους τρομοκράτες της Χαμάς, ωστόσο δεν είναι σαφές αν τον σκότωσαν σε ισραηλινό ή παλαιστινιακό έδαφος.

Ο Ravid Katz πιάστηκε αιχμάλωτος μετά την επίθεση των τρομοκρατών στο κιμπούτς Nir Oz στις 7 Οκτωβρίου. Είναι ο αδερφός της Doron Katz Asher, μιας όμηρου που αφέθηκε ελεύθερη την περασμένη Παρασκευή (24.11.2023).

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ravid Katz είχε 3 παιδιά, εκ των οποίων το νεότερο είναι ένα κοριτσάκι μόλις 6 μηνών…

After 52 days of uncertainty: the family of Ravid Katz, who was declared missing since October 7, was informed that he was murdered by Hamas’ terrorists. pic.twitter.com/Zm750Z7UHV