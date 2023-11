Μετά από 49 ημέρες 13 Ισραηλινοί όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι μαζί με 10 Ταϊλανδούς και έναν Φιλιππινέζο στο πλαίσιο της συμφωνίας Χαμάς – Ισραήλ για ανταλλαγή με κρατουμένους. Έφτασαν σε ισραηλινό έδαφος.

Τους ομήρους αρχικά παρέλαβε ο Ερυθρός Σταυρός, τους μετέφερε στην Αίγυπτο και από εκεί τους παρέλαβαν οι υπηρεσίας ασφαλείας του Ισραήλ.

Οι Ισραηλινοί όμηροι που απελευθερώθηκαν από τη Γάζα βρίσκονται πλέον στο Ισραήλ και υποβλήθηκαν σε ιατρικό έλεγχο, έγινε γνωστό από τον ισραηλινό στρατό.

«Οι απελευθερωθέντες όμηροι υποβλήθηκαν σε έναν πρώτο ιατρικό έλεγχο εντός του ισραηλινού εδάφους. Στρατιώτες των IDF θα συνεχίσουν να τους συνοδεύουν, καθώς μεταφέρονται προς ισραηλινά νοσοκομεία, όπου θα συναντηθούν ξανά με τις οικογένειές τους», επισήμανε ο στρατός.

«Οι διοικητές του Ισραηλινού Στρατού και οι στρατιώτες του χαιρετίζουν και αγκαλιάζουν τους ομήρους που επιστρέφουν κατά την επιστροφή τους στην πατρίδα τους», συνεχίζει. «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί με τα όργανα του αμυντικού κατεστημένου για την επιστροφή όλων των ομήρων», προσθέτει ο Ισραηλινός Στρατός.

Συνολικά 24 όμηροι – 13 Ισραηλινοί, 10 Ταϊλανδοί και ένας Φιλιππινέζος – απελευθερώθηκαν σήμερα από τη Χαμάς και παραδόθηκαν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ το Ισραήλ απελευθέρωσε 39 γυναίκες και παιδιά που κρατούνταν σε φυλακές του, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.

«Μεταξύ των απελευθερωθέντων ομήρων είναι 13 ισραηλινοί πολίτες – ορισμένοι εκ των οποίων έχουν διπλή υπηκοότητα – 10 Ταϊλανδοί και ένας Φιλιππινέζος», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, ο Μάτζιντ αλ Ανσάρι, συμπληρώνοντας ότι απελευθερώθηκαν επίσης «39 γυναίκες και παιδιά που κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές».

Οι πρώτες εικόνες από τους Ισραηλινούς ομήρους

Η απελευθέρωση των 13 ομήρων είναι το πρώτο από τα τέσσερα αναμενόμενα στάδια. Η Χαμάς συμφώνησε να απελευθερώσει περίπου 50 ομήρους κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών της εκεχειρίας με το Ισραήλ, όλοι τους παιδιά, μητέρες και γυναίκες.

Οι όμηροι που θα απελευθερωθούν συνολικά είναι μόνο μια μικρή ομάδα από τους περίπου 240 που κρατούνται από τρομοκράτες της Χαμάς.

Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι ομάδες του ξεκίνησαν μια πολυήμερη επιχείρηση με στόχο να διευκολύνουν την απελευθέρωση και μεταφορά των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και των Παλαιστινίων κρατουμένων.

«Ο βαθύς πόνος τον οποίο νιώθουν οι συγγενείς που είχαν χωριστεί από τους αγαπημένους τους είναι απερίγραπτος. Αισθανόμαστε ανακούφιση που ορισμένοι εξ αυτών θα ξανασμίξουν έπειτα από μακρά αγωνία», δήλωσε ο Φαμπρίτσιο Καρμπόνι, περιφερειακός διευθυντής για τη Μέση Ανατολή της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.