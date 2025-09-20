Το Ισραήλ «ισοπεδώνει» τη Γάζα στέλνοντας ρομπότ και τηλεκατευθυνόμενα οχήματα με εκρηκτικά

Το σφυροκόπημα του Ισραήλ στη Γάζα συνεχίζεται με τον στρατό να προειδοποιεί ότι θα πλήξει την πόλη με «ισχύ άνευ προηγουμένου».

Το Ισραήλ έχει βάλει σκοπό καταλάβει με κάθε τρόπο την Γάζα. Από τον Αύγουστο, ο στρατός έχει χρησιμοποιήσει περισσότερα από 180 ρομπότ με εκρηκτικούς μηχανισμούς ή τηλεκατευθυνόμενα οχήματα γεμάτα εκρηκτικά σε μια προσπάθεια να καταστρέψει την πόλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη Γάζα έχουν φύγει σχεδόν μισό εκατομμύριο κάτοικοι εν μέσω ευρείας κλίμακας επιχείρησης για την κατάληψή της. Αφού έλαβε νέες διαβεβαιώσεις για την «ακλόνητη» αμερικανική υποστήριξη, το Ισραήλ ανακοίνωσε την έναρξη την Τρίτη χερσαίας και αεροπορικής επιχείρησης στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο του παραθαλάσσιου θυλάκου, στο βόρειο τμήμα του, για να αφανιστεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, η έφοδος του οποίου στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 υπήρξε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με ισχύ άνευ προηγουμένου», ανέφερε ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, διατάσσοντας τον πληθυσμό να φύγει από την πόλη.

Είναι σαφές ότι ο πραγματικός στόχος του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας είναι να οδηγήσει τον πληθυσμό προς τα νότια. Περιοχές όπως οι Τελ αλ Χάουα, Σεΐχ Ραντουάν, Τουφά, Τζαμπάλ Ναζλά και Δρόμος Σαφτάουϊ είναι μεταξύ αυτών όπου το Ισραήλ έχει κατεδαφίσει κτήρια κατοικιών. Οπως αναφέρουν Ισραηλινοί σε αυτές τις περιοχές έχουν καταστραφεί περισσότερα από 200 κτήρια κατοικιών πολιτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για να αξιοποιήσει το αποτέλεσμα της επιχείρησης, ο ισραηλινός στρατός αναπτύσσει επίσης μονάδες τεθωρακισμένων στην πόλη της Γάζας, η οποία έχει ήδη καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό.

Η 162η και η 98η Μεραρχία Αλεξιπτωτιστών του Ισραήλ προχωρούν μέσα στην πόλη συνοδευόμενες από μονάδες τεθωρακισμένων.

Μέχρι στιγμής, σε αντίθεση με προηγούμενες ισραηλινές δηλώσεις, οι στρατιώτες δεν έχουν αντιμετωπίσει έντονες συγκρούσεις με τη Χαμάς. Η 36η Μεραρχία θα εισέλθει στην πόλη της Γάζας εντός των επόμενων ημερών, σηματοδοτώντας μια επέκταση της επίθεσης.

«Δεν έχουμε που να πάμε»

Όμως κάτοικοι περιγράφουν χαοτική κατάσταση. «Δεν έχουμε πουθενά να πάμε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ουμ Μοχάμεντ αλ Χάταμπ, Παλαιστίνια η οποία ζει στον καταυλισμό Σάτι, στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας.

«Τα επτά παιδιά μου κι εγώ ζούμε ακόμη σε σκηνές, στο δυτικό τμήμα της πόλης, αφού η κατοχή (το Ισραήλ) βομβάρδισε το σπίτι μας», πρόσθεσε.

BREAKING:



Hamas headquarters in Gaza City have been DESTROYEDpic.twitter.com/qETJVRmI30 — Vivid.(@VividProwess) September 19, 2025

Ο ΟΗΕ υπολόγιζε στα τέλη Αυγούστου ότι ο αριθμός των κατοίκων της πόλης και των περιχώρων της ανερχόταν σε περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, 480.000 την εγκατέλειψαν έκτοτε. Η πολιτική προστασία έκανε από την πλευρά της λόγο επίσης χθες για λίγο μικρότερο αριθμό, 450.000 κατοίκους, που την έχει εγκαταλείψει.

Σύμφωνα με απολογισμούς που έδωσαν νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας στο Γαλλικό Πρακτορείο, χθες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 41 άνθρωποι στις ισραηλινές επιχειρήσεις σε όλη την περιοχή 11 από αυτούς στην πόλη της Γάζας.

LIFE IN GAZA!



ZIONISM IS EVIL!pic.twitter.com/iU2PQ1cJrF — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) September 17, 2025

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το AFP σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο απολογισμούς κι ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς.

Έξοδος με γαϊδούρια και κάρα

Η πολιτική προστασία έκανε λόγο για αεροπορικά πλήγματα και στον νότο, στη Χαν Γιούνις. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε χθες ότι οι μονάδες του συνέχιζαν να «επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους» στην πόλη της Γάζας, όπου βρήκαν όπλα και «εξάλειψαν τρομοκράτες».

A displaced child from northern Gaza, in tears, carries his younger sister while walking south under dire humanitarian conditions caused by Israel’s offensive on the enclave pic.twitter.com/va0gFMp7wD — TRT World (@trtworld) September 19, 2025

Ο συνταγματάρχης Αντραΐ ανακοίνωσε εξάλλου το κλείσιμο οδού για την εσπευσμένη απομάκρυνση αμάχων που είχε ανοίξει 48 ώρες νωρίτερα, διευκρινίζοντας πως η μοναδική οδός προς νότια κατεύθυνση είναι η αρ Ρασίντ, κατά μήκος της ακτής.

Ο δρόμος αυτός ήταν για ακόμη μια ημέρα χθες κορεσμένος, κατάμεστος από κόσμο που έφευγε προς νότο, με τα πόδια, με οχήματα και κάρα που έσερναν γαϊδούρια, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του AFP επιτόπου.

Η Νιβίν Άχμεντ, 50 ετών, που έφυγε για να πάει με τα πόδια στη Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά) με επτά μέλη της οικογένειάς της, είπε πως «περπατήσαμε 15 χιλιόμετρα».

«Η πιο μικρή μου κόρη έκλαιγε από την κούραση. Σέρναμε ο καθένας κι η καθεμιά με τ σειρά κάρο με κάποια υπάρχοντά μας».

Η Μόνα Άμπντελ Καρίμ, 36 ετών, είπε πως δεν έχει μπορέσει να βρει μέσο για να μετακινηθεί προς νότο και κοιμάται μαζί με την οικογένειά της πάνω στον δρόμο αρ Ρασίντ δυο βράδια περιμένοντας μήπως εμφανιστεί κάποιος να τους πάει.

«Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά περπατώντας, οι γονείς του άνδρα μου είναι ηλικιωμένοι και άρρωστοι, τα παιδιά είναι πολύ αδύναμα», εξήγησε.

«Με πολλές δυσκολίες βρήκαμε χθες μέσο να φύγουμε χθες το πρωί, ετοιμάσαμε τα πράγματά μας και περιμέναμε ατελείωτες ώρες, αλλά ο οδηγός δεν ήρθε και δεν απαντάει πλέον», είπε ο Χάλεντ αλ Ματζνταλάνι, σε δυτική συνοικία της πόλης. «Πρέπει να ψάξουμε και να βρούμε άλλη λύση», σε διαφορετική περίπτωση «θα πεθάνουμε», πρόσθεσε.