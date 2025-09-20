Κόσμος

Το Ισραήλ «ισοπεδώνει» τη Γάζα στέλνοντας ρομπότ και τηλεκατευθυνόμενα οχήματα με εκρηκτικά

Σε απόγνωση οι κάτοικοι που δεν έχουν που να πάνε - «Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με ισχύ άνευ προηγουμένου», ανέφερε ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ
Βομβαρδισμοί στη Γάζα
Βομβαρδισμοί στη Γάζα REUTERS/Mahmoud Issa

Το σφυροκόπημα του Ισραήλ στη Γάζα συνεχίζεται με τον στρατό να προειδοποιεί ότι θα πλήξει την πόλη με «ισχύ άνευ προηγουμένου».

Το Ισραήλ έχει βάλει σκοπό καταλάβει με κάθε τρόπο την Γάζα. Από τον Αύγουστο, ο στρατός έχει χρησιμοποιήσει περισσότερα από 180 ρομπότ με εκρηκτικούς μηχανισμούς ή τηλεκατευθυνόμενα οχήματα γεμάτα εκρηκτικά σε μια προσπάθεια να καταστρέψει την πόλη.

Από τη Γάζα έχουν φύγει σχεδόν μισό εκατομμύριο κάτοικοι εν μέσω ευρείας κλίμακας επιχείρησης για την κατάληψή της. Αφού έλαβε νέες διαβεβαιώσεις για την «ακλόνητη» αμερικανική υποστήριξη, το Ισραήλ ανακοίνωσε την έναρξη την Τρίτη χερσαίας και αεροπορικής επιχείρησης στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο του παραθαλάσσιου θυλάκου, στο βόρειο τμήμα του, για να αφανιστεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, η έφοδος του οποίου στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 υπήρξε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με ισχύ άνευ προηγουμένου», ανέφερε ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, διατάσσοντας τον πληθυσμό να φύγει από την πόλη.

Είναι σαφές ότι ο πραγματικός στόχος του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας είναι να οδηγήσει τον πληθυσμό προς τα νότια. Περιοχές όπως οι Τελ αλ Χάουα, Σεΐχ Ραντουάν, Τουφά, Τζαμπάλ Ναζλά και Δρόμος Σαφτάουϊ είναι μεταξύ αυτών όπου το Ισραήλ έχει κατεδαφίσει κτήρια κατοικιών. Οπως αναφέρουν Ισραηλινοί σε αυτές τις περιοχές έχουν καταστραφεί περισσότερα από 200 κτήρια κατοικιών πολιτών.

Για να αξιοποιήσει το αποτέλεσμα της επιχείρησης, ο ισραηλινός στρατός αναπτύσσει επίσης μονάδες τεθωρακισμένων στην πόλη της Γάζας, η οποία έχει ήδη καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό.

Η 162η και η 98η Μεραρχία Αλεξιπτωτιστών του Ισραήλ προχωρούν μέσα στην πόλη συνοδευόμενες από μονάδες τεθωρακισμένων.

Μέχρι στιγμής, σε αντίθεση με προηγούμενες ισραηλινές δηλώσεις, οι στρατιώτες δεν έχουν αντιμετωπίσει έντονες συγκρούσεις με τη Χαμάς. Η 36η Μεραρχία θα εισέλθει στην πόλη της Γάζας εντός των επόμενων ημερών, σηματοδοτώντας μια επέκταση της επίθεσης.

«Δεν έχουμε που να πάμε»

Όμως κάτοικοι περιγράφουν χαοτική κατάσταση. «Δεν έχουμε πουθενά να πάμε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ουμ Μοχάμεντ αλ Χάταμπ, Παλαιστίνια η οποία ζει στον καταυλισμό Σάτι, στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας.

«Τα επτά παιδιά μου κι εγώ ζούμε ακόμη σε σκηνές, στο δυτικό τμήμα της πόλης, αφού η κατοχή (το Ισραήλ) βομβάρδισε το σπίτι μας», πρόσθεσε.

 

Ο ΟΗΕ υπολόγιζε στα τέλη Αυγούστου ότι ο αριθμός των κατοίκων της πόλης και των περιχώρων της ανερχόταν σε περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, 480.000 την εγκατέλειψαν έκτοτε. Η πολιτική προστασία έκανε από την πλευρά της λόγο επίσης χθες για λίγο μικρότερο αριθμό, 450.000 κατοίκους, που την έχει εγκαταλείψει.

Σύμφωνα με απολογισμούς που έδωσαν νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας στο Γαλλικό Πρακτορείο, χθες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 41 άνθρωποι στις ισραηλινές επιχειρήσεις σε όλη την περιοχή  11 από αυτούς στην πόλη της Γάζας.

 

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το AFP σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο απολογισμούς κι ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς.

Έξοδος με γαϊδούρια και κάρα

Η πολιτική προστασία έκανε λόγο για αεροπορικά πλήγματα και στον νότο, στη Χαν Γιούνις. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε χθες ότι οι μονάδες του συνέχιζαν να «επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους» στην πόλη της Γάζας, όπου βρήκαν όπλα και «εξάλειψαν τρομοκράτες».

Ο συνταγματάρχης Αντραΐ ανακοίνωσε εξάλλου το κλείσιμο οδού για την εσπευσμένη απομάκρυνση αμάχων που είχε ανοίξει 48 ώρες νωρίτερα, διευκρινίζοντας πως η μοναδική οδός προς νότια κατεύθυνση είναι η αρ Ρασίντ, κατά μήκος της ακτής.

Ο δρόμος αυτός ήταν για ακόμη μια ημέρα χθες κορεσμένος, κατάμεστος από κόσμο που έφευγε προς νότο, με τα πόδια, με οχήματα και κάρα που έσερναν γαϊδούρια, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του AFP επιτόπου.

Η Νιβίν Άχμεντ, 50 ετών, που έφυγε για να πάει με τα πόδια στη Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά) με επτά μέλη της οικογένειάς της, είπε πως «περπατήσαμε 15 χιλιόμετρα».

«Η πιο μικρή μου κόρη έκλαιγε από την κούραση. Σέρναμε ο καθένας κι η καθεμιά με τ σειρά κάρο με κάποια υπάρχοντά μας».

Η Μόνα Άμπντελ Καρίμ, 36 ετών, είπε πως δεν έχει μπορέσει να βρει μέσο για να μετακινηθεί προς νότο και κοιμάται μαζί με την οικογένειά της πάνω στον δρόμο αρ Ρασίντ δυο βράδια περιμένοντας μήπως εμφανιστεί κάποιος να τους πάει.

«Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά περπατώντας, οι γονείς του άνδρα μου είναι ηλικιωμένοι και άρρωστοι, τα παιδιά είναι πολύ αδύναμα», εξήγησε.

«Με πολλές δυσκολίες βρήκαμε χθες μέσο να φύγουμε χθες το πρωί, ετοιμάσαμε τα πράγματά μας και περιμέναμε ατελείωτες ώρες, αλλά ο οδηγός δεν ήρθε και δεν απαντάει πλέον», είπε ο Χάλεντ αλ Ματζνταλάνι, σε δυτική συνοικία της πόλης. «Πρέπει να ψάξουμε και να βρούμε άλλη λύση», σε διαφορετική περίπτωση «θα πεθάνουμε», πρόσθεσε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ουκρανία: Νύχτα τρόμου από ρωσικά πλήγματα, με έναν νεκρό και δεκατρείς τραυματίες
Μια νέα ομοβροντία πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών έπληξε τη νύχτα την περιφέρεια της Ντνιπροπετρόφσκ, προκαλώντας έναν νεκρό και δεκατρείς τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές
Φλεγόμενα αυτοκίνητα στην περιοχή του Κιέβου μετά από ρωσικούς βομβαρδισμούς
Ο Τραμπ δεν σταματά να «πολεμά» το Χάρβαρντ: Του επέβαλλε περιορισμούς σε ορισμένα ομοσπονδιακά κεφάλαια
Το καθεστώς αυτό επιβάλλει στο πανεπιστήμιο να χρησιμοποιεί εφεξής ίδια κεφάλαια για να προωθεί την ομοσπονδιακή βοήθεια που χορηγείται στους φοιτητές προτού να είναι σε θέση να ανακτά τα ποσά αυτά από το κράτος
Το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ 1
Η Πορτογαλία θα αναγνωρίσει επίσημα κράτος της Παλαιστίνης
Η Λισαβόνα επιβεβαίωσε ότι θα αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος την Κυριακή, παραμονή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, εντασσόμενη έτσι στη διεθνή δυναμική υπέρ της λύσης των δύο κρατών
Διαδηλωτές με παλαιστινιακή σημαία 3
Αμερικανικό χτύπημα σε ταχύπλοο που μετέφερε ναρκωτικά: Το βίντεο που δημοσίευσε ο Τραμπ
Ο αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη αναφερθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε – τουλάχιστον τρία – πλήγματα εναντίον σκαφών τα οποία ανήκαν όπως διαβεβαίωσε σε διακινητές ναρκωτικών
Το ταχύπλοο που χτύπησαν οι Αμερικανικές δυνάμεις
3
Ερντογάν: «Πιστεύω ότι η συνάντηση με τον Τραμπ θα συμβάλει στον τερματισμό των πολέμων στην περιοχή μας»
«Θα συζητήσουμε πολλά θέματα με τη σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις οποίες έχουμε εκτεταμένες στρατηγικές σχέσεις, κυρίως στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία», πρόσθεσε ο Ερντογάν
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 3
Newsit logo
Newsit logo