Παραλήρημα Τραμπ για Ομπάμα και Μπάιντεν – «Το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας εδώ και 47 χρόνια, θα τους κοπεί το γέλιο»

Ένα νέο ξέσπασμα του Ντόναλντ Τραμπ ήρθε το βράδυ της Κυριακής 10.05.2026 μεσα από ανάρτησή του στο Truth Social με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να είναι έξαλλος με το Ιράν, τον Μπαράκ Ομπάμα αλλά και τον Τζο Μπάιντεν.

Στη νέα ανάρτησή του, που έγινε αφού το Ιράν απάντησε στο νέο σχέδιο των ΗΠΑ για εκεχειρία, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει μεταξύ άλλων πως το Ιράν για 47 ολόκληρα χρόνια παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο, βρίσκοντας σύμμαχο στο πρόσωπο του Ομπάμα, ο οποίος όπως επισημαίνει τους έδωσε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια.

Δεν έλειψε και η πολύ σκληρή γλώσσα για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, που όπως κατονομάζει ειρωνικά στο ποστ του ως «Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα», βοήθησε την Τεχεράνη και τόνισε ότι «θα κοπεί το γέλιο από το Ιράν».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Το Ιράν παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και με τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 47 χρόνια (ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ!) και τελικά βρήκε τη μεγάλη ευκαιρία όταν ο Μπαράκ Χουσεϊν Ομπάμα έγινε πρόεδρος. Όχι μόνο τους φέρθηκε καλά, αλλά ήταν σπουδαίος για αυτούς, πηγαίνοντας ουσιαστικά με το μέρος τους, εγκαταλείποντας το Ισραήλ και όλους τους άλλους συμμάχους, και δίνοντας στο Ιράν μια μεγάλη και πολύ ισχυρή νέα ευκαιρία ζωής.

Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς και 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην Τεχεράνη και τους παραδόθηκαν έτοιμα στο πιάτο. Κάθε τράπεζα στην Ουάσινγκτον, τη Βιρτζίνια και το Μέριλαντ άδειασε – ήταν τόσα πολλά τα χρήματα που όταν έφτασαν, οι Ιρανοί τραμπούκοι δεν ήξεραν τι να τα κάνουν. Δεν είχαν ξαναδεί ποτέ τόσα χρήματα και δεν θα ξαναδούν ποτέ. Τα κατέβασαν από το αεροπλάνο μέσα σε βαλίτσες και τσάντες και οι Ιρανοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν την τύχη τους.

Τελικά βρήκαν τον μεγαλύτερο ΚΟΡΟΪΔΟ απ’ όλους, στο πρόσωπο ενός αδύναμου και ηλίθιου Αμερικανού προέδρου. Ήταν καταστροφή ως «Ηγέτης» μας, αλλά όχι τόσο κακός όσο ο νυσταγμένος Τζο Μπάιντεν!

Για 47 χρόνια οι Ιρανοί μάς κοροϊδεύουν, μας κρατούν σε αναμονή, σκοτώνουν τους ανθρώπους μας με βόμβες στους δρόμους, καταστέλλουν διαδηλώσεις και πρόσφατα εξόντωσαν 42.000 αθώους, άοπλους διαδηλωτές, γελώντας με τη χώρα μας που τώρα είναι ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ.

Θα τους κοπεί το γέλιο!

Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ».