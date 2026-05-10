Ντόναλντ Τραμπ: Σε 2 εβδομάδες θα έχουμε χτυπήσει όλους τους στόχους στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιθετικός απέναντι στο Ιράν σε νέα συνέντευξή του, δηλώνοντας πως οι ΗΠΑ χρειάζονται μόλις «δύο επιπλέον εβδομάδες» για να ολοκληρώσουν τα χτυπήματα σε όλους τους στόχους που έχουν επιλέξει μέσα στη χώρα.

Μιλώντας στην ανεξάρτητη δημοσιογράφο Sharyl Attkisson, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι Ιρανοί «έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο» και άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να κλιμακώσει ακόμη περισσότερο τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο (…) ίσως να μην το αντιλαμβάνονται, όμως πιστεύω ότι το γνωρίζουν», είπε χαρακτηριστικά, ενώ αμέσως μετά προειδοποίησε πως «Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι έχουν πει την τελευταία λέξη τους».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ακόμη ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη πλήξει μεγάλο μέρος των στόχων που είχαν σχεδιάσει. Όπως δήλωσε, ο στρατός θα μπορούσε «να παραμείνει επιτόπου δύο επιπλέον εβδομάδες και να πλήξει όλους τους στόχους. Είχαμε υπόψη ορισμένους στόχους και έχουμε πλήξει πιθανόν 70% απ’ αυτούς, όμως υπάρχουν και άλλοι που θα μπορούσαμε να πλήξουμε (…) δεν θα ήταν παρά η τελική πινελιά».

Q: Is it accurate to say you think the combat operations in Iran are over and done?



Trump: No, I didn’t say that. I said they are defeated, but that doesn’t mean they’re done. We could go in for two more weeks and do every single target.



We’ve done probably 70% of the targets.… pic.twitter.com/1x3ujw0wZg — Clash Report (@clashreport) May 10, 2026

Η συνέντευξη μεταδόθηκε την ώρα που το Ιράν ανακοίνωσε ότι απάντησε επίσημα στην τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου ανάμεσα στις δύο χώρες, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να εξαπολύσει νέα επίθεση και προς το NATO, το οποίο χαρακτήρισε ξανά «χάρτινη τίγρη», εκφράζοντας την ενόχλησή του επειδή – όπως είπε – οι σύμμαχοι των ΗΠΑ «δεν ήταν εκεί για να βοηθήσουν».

Ο Τραμπ πιέζεται να τερματίσει τον πόλεμο πριν επισκεφθεί την Κίνα

Καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να επισκεφθεί αυτή την εβδομάδα την Κίνα, αυξάνονται οι πιέσεις για να βάλει ένα τέλος στον πόλεμο, ο οποίος έχει πυροδοτήσει μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση και δημιουργεί αυξανόμενη απειλή για την παγκόσμια οικονομία.

Όμως παρά τις διπλωματικές προσπάθειες να αρθεί το αδιέξοδο ανάμεσα στις δύο πλευρές και τη διέλευση του δεξαμενόπλοιου αερίου του Κατάρ, η απειλή για τις οδούς της ναυσιπλοΐας και τις οικονομίες της περιοχής παραμένει αυξημένη. Σήμερα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη προερχόμενα από το Ιράν, ενώ το Κατάρ καταδίκασε μια επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους που έπληξε ένα φορτηγό πλοίο που ερχόταν στα ύδατά του από το Αμπού Ντάμπι. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνά του αντιμετώπισε εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισήλθαν στον εναέριο χώρο του.

Η Τεχεράνη έχει σταματήσει σε μεγάλο βαθμό τη διέλευση πλοίων που δεν είναι ιρανικά μέσω των στενών του Ορμούζ.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, ο οποίος συζήτησε τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χθες, Σάββατο, στο Μαϊάμι, δήλωσε στον ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ότι η χρήση των στενών του Ορμούζ ως «εργαλείου πίεσης» το μόνο που θα καταφέρει θα είναι να βαθύνει την κρίση.

Ο ίδιος είπε στον Αραγτσί στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας δεν πρέπει να κινδυνεύσει, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, χωρίς να διευκρινίσει την ακριβή ημερομηνία που έγινε το τηλεφώνημα. Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών μίλησε επίσης με τον Αραγτσί, δήλωσε αξιωματούχος στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ιρανοί βουλευτές έχουν δηλώσει ότι συντάσσουν νομοσχέδιο για να επισημοποιήσουν τη διαχείριση των στενών από το Ιράν, με διατάξεις που περιλαμβάνουν απαγόρευση διέλευσης σκαφών «εχθρικών κρατών». Τις τελευταίες ημέρες έχουν σημειωθεί οι μεγαλύτερες αναζωπυρώσεις στις μάχες μέσα και γύρω από τα στενά αφότου άρχισε η κατάπαυση του πυρός πριν από ένα μήνα: τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν προχθές, Παρασκευή, νέα επίθεση και σποραδικές συγκρούσεις αναφέρθηκαν ανάμεσα σε ιρανικές δυνάμεις και αμερικανικά σκάφη στα στενά.

Οι ΗΠΑ επιπλήττουν τους συμμάχους για τα Στενά του Ορμούζ

Η Ουάσινγκτον επέβαλε τον περασμένο μήνα αποκλεισμό στα ιρανικά σκάφη, όμως μέχρι στιγμής η Τεχεράνη δεν βιάζεται να απαντήσει στις εκκλήσεις για τερματισμό του πολέμου, για τον οποίο δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν είναι δημοφιλής στους αμερικανούς ψηφοφόρους που βρίσκονται αντιμέτωποι με όλο και υψηλότερες τιμές της βενζίνης.

Ανάλυση της CIA έδειξε ότι, για περίπου άλλους τέσσερις μήνες, το Ιράν δεν θα υποστεί σοβαρή οικονομική πίεση από τον αμερικανικό αποκλεισμό, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο που γνωρίζει το θέμα.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών χαρακτήρισε ψευδείς τους «ισχυρισμούς» γι’ αυτή την εκτίμηση της CIA, στην οποία είχε αναφερθεί για πρώτη φορά η Washington Post. Οι ΗΠΑ δεν έχουν επίσης διεθνή υποστήριξη στη σύγκρουση, με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αρνούνται εκκλήσεις να στείλουν πλοία για να ανοίξουν τα στενά του Oρμούζ χωρίς να υπάρχουν μια πλήρης ειρηνευτική συμφωνία και μια αποστολή με διεθνή εντολή.

Αφού συνάντησε την ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι την Παρασκευή, ο Ρούμπιο διερωτήθηκε γιατί η Ιταλία και άλλοι σύμμαχοι δεν υποστηρίζουν τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον να ανοίξουν και πάλι τα στενά, προειδοποιώντας για ένα επικίνδυνο προηγούμενο αν επιτραπεί στην Τεχεράνη να ελέγχει ένα διεθνή υδάτινο δίαυλο. Η Βρετανία, η οποία μαζί με τη Γαλλία εργάζεται πάνω σε μια πρόταση για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης μέσω των στενών μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση, ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, ότι αναπτύσσει ένα πολεμικό πλοίο στη Μέση Ανατολή εν αναμονή μιας τέτοιας διεθνούς αποστολής.