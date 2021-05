Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως έχει καταστρέψει πάνω από 100 χιλιόμετρα του δικτύου των τούνελ της Χαμάς, αποκαλούμενο ως «μετρό».

Το «μετρό» είναι πολύ σημαντικό για την Παλαιστίνη καθώς διακινούνται πολεμοφόδια χωρίς να υπάρχει ο φόβος της παρατήρησης ή της επίθεσης από τις δυνάμεις του Ισραήλ.

Αυτή η επιχείρηση σύμφωνα με το Ισραήλ θα συμβάλει στην μείωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Χαμάς.

Βίντεο του ισραηλινού στρατού δείχνει τις ζημιές που έχει επιτύχει στο «μετρό» τις τελευταίες ημέρες.

The target: The Hamas ‘Metro’ tunnel system in Gaza. The operation: 160 aircraft, tanks, artillery and infantry units along the border. We struck 150 targets and damaged many kilometers of the Hamas ‘Metro’ network. pic.twitter.com/otn7JKxB9c

Όπως αναφέρεται σε αυτό «η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς επένδυσε την πλειοψηφία των οικονομικών και των προσπαθειών της κατά την τελευταία δεκαετία στην εκσκαφή ενός σύνθετου συστήματος υπόγειων σηραγγών σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας».

See it with your own eyes: Hamas turned a civilian structure in Gaza into a rocket launch site ready to fire rockets at Israel.



Under intl. law, a civilian structure used for military purposes is a legitimate military target.



We gave civilians time to evacuate, and then… pic.twitter.com/YJmPMv5Hnr