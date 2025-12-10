Το Ισραήλ προχωρά σε νέα επέκταση οικισμών με 764 κατοικίες στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ επιταχύνει εκ νέου την κυριαρχία του στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Με την έγκριση για την κατασκευή 764 νέων κατοικιών σε τρεις εποικισμούς, η κυβέρνηση στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα: η επέκταση δεν πρόκειται να επιβραδυνθεί.

Η πρωτοβουλία φέρει τη σφραγίδα του Μπεζαλέλ Σμότριτς, υπουργού Οικονομικών και επικεφαλής του θρησκευτικού υπερεθνικισμού στο Ισραήλ, ο οποίος δηλώνει ανοιχτά την πρόθεσή του να «αναδιαμορφώσει» τον χάρτη της περιοχής. Από τα τέλη του 2022, έχει ήδη προωθήσει την έγκριση περισσότερων από 51.000 κατοικιών στη Δυτική Όχθη — ρυθμός πρωτοφανής που αλλάζει ριζικά την κατάσταση στο έδαφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια στρατηγική εποικισμού που δηλώνεται ανοιχτά

Ο Σμότριτς παρουσιάζει τις νέες κατασκευές ως βασικό στοιχείο ενός πολύ ευρύτερου σχεδίου: την οριστική παγίωση της ισραηλινής παρουσίας στα κατεχόμενα εδάφη.

Στις δηλώσεις του κάνει λόγο για μια «ξεκάθαρη στρατηγική» που υποτίθεται ότι διασφαλίζει «ασφάλεια, ανάπτυξη και μέλλον» για το Ισραήλ. Οι κατοικίες θα κατανεμηθούν στους εποικισμούς Χασμονάιμ, Γκιβάτ Ζεέβ και Μπέιταρ Ιλίτ, όλοι στην ευρύτερη περιοχή της Ιερουσαλήμ.

Έντονες αντιδράσεις και ανησυχία από την παλαιστινιακή πλευρά

Οι περισσότερες δυτικές πρωτεύουσες διατηρούν αμετάβλητη τη θέση τους: κάθε εποικιστική δραστηριότητα σε έδαφος που καταλήφθηκε το 1967 είναι παράνομη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πολλές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητούν τον άμεσο τερματισμό των εποικισμών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από παλαιστινιακής πλευράς, το μήνυμα είναι εξίσου σαφές. «Όλοι οι εποικισμοί είναι παράνομοι», υπενθύμισε ο Γουασέλ Αμπού Γιούσεφ, στέλεχος της ΟΑΠ, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι παραβιάζει ευθέως τις αποφάσεις του ΟΗΕ.

Το Ισραήλ, από την άλλη, υποστηρίζει ότι οι εποικισμοί είναι κρίσιμοι για την ασφάλειά του και επικαλείται βιβλικούς, ιστορικούς και πολιτικούς δεσμούς με την περιοχή.

Ραγδαία αύξηση της βίας στο πεδίο

Η νέα αυτή επέκταση ανακοινώνεται ενώ η βία από Ισραηλινούς εποίκους κατά Παλαιστινίων βρίσκεται σε πρωτοφανή άνοδο. Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ, 264 επιθέσεις καταγράφηκαν μόνο τον Οκτώβριο — ο μεγαλύτερος αριθμός σε μηνιαία βάση από τότε που ξεκίνησε η συστηματική καταγραφή το 2006. Μια επικίνδυνη κλιμάκωση που, σύμφωνα με διπλωμάτες, απειλεί να αποσταθεροποιήσει ακόμη περισσότερο μια ήδη εύθραυστη περιοχή.