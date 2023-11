Το Ισραήλ ξεκινά από σήμερα τετράωρες παύσεις εχθροπραξιών – τόσο βομβαρδισμών όσο και επίγειων επιχειρήσεων – στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να φεύγουν με ασφάλεια οι άμαχοι.

Την σχετική ανακοίνωση για την παύση εχθροπραξιών εκ μέρους του Ισραήλ για την ασφαλή αποχώρηση των αμάχων, ανακοίνωσε ο σύμβουλος ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ.

