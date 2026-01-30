Το συγκινητικό αντίο του Μακόλεϊ Κάλκιν στο «αντίο» στην Κάθριν Ο’ Χάρα: «Είχα τόσα πολλά ακόμη να σου πω»

Η ηθοποιός Κάθριν Ο’ Χάρα πέθανε σε ηλικία 71 ετών την Παρασκευή 30.01.2026 και σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και τους θαυμαστές της. Ο κινηματογραφικός γιος της Μακόλεϊ Κάλκιν έστειλε το δικό του μήνυμα αποχαιρετισμού.

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε ο Μακόλεϊ Κάλκιν την «κινηματογραφική» του μητέρα από την ταινία «Μόνος στο Σπίτι». Ο ηθοποιός είπε το δικό του αντίο στην Κάθριν Ο’ Χάρα, η οποία είχε τον ρόλο της μητέρας του Κέβιν και στις δύο ταινίες.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Μακόλεϊ Κάλκιν ανέβασε μια σκηνή από το «Μόνος στο Σπίτι», καθώς και μια φωτογραφία από την ημέρα που απέκτησε το αστέρι του στη Λεωφόρο της Δόξας, με την Κάθριν Ο’ Χάρα να βρίσκεται περήφανα στο πλευρό του.

Στο μήνυμά του τη χαρακτήρισε «μαμά» και εξέφρασε τη λύπη του που δεν πρόλαβε να της πει όλα όσα ήθελε, καθώς πίστευε ότι θα είχαν πολλά χρόνια ακόμη μπροστά τους.

«Μαμά, νόμιζα πως είχαμε χρόνο. Ήθελα κι άλλο. Ήθελα να κάθομαι δίπλα σου και να σε ακούω, αλλά είχα τόσα πολλά ακόμη να σου πω. Σ’ αγαπώ. Θα σε δω αργότερα», έγραψε χαρακτηριστικά.