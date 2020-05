Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε τις επιθέσεις κατά της Κίνας για την πανδημία του νέου κορονοϊού και την κατηγορεί για “παγκόσμια μαζική δολοφονία”

«Ένας τρελός στην Κίνα δημοσίευσε μια ανακοίνωση κατηγορώντας όλον τον κόσμο εκτός της Κίνας για τον ιό, που σκότωσε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους», έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Σας παρακαλώ εξηγήστε σε αυτόν τον ανόητο ότι «η ανικανότητα της Κίνας», και τίποτα άλλο, προκάλεσε αυτήν την παγκόσμια μαζική δολοφονία!», συμπλήρωσε, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιον αναφέρεται.

Ο Τραμπ υποστηρίζει εδώ και εβδομάδες ότι ο βαρύς απολογισμός από την Covid-19, πάνω από 320.000 νεκροί παγκοσμίως, θα μπορούσε να αποφευχθεί εάν η Κίνα είχε ενεργήσει με υπεύθυνο τρόπο αμέσως μετά την εμφάνιση του ιού στην πόλη Γουχάν.

Πριν από μία εβδομάδα, ο Τραμπ απείλησε να διακόψει κάθε σχέση με την Κίνα και διαβεβαίωσε ότι δεν επιθυμεί πλέον, προς το παρόν τουλάχιστον, να μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Το Πεκίνο από την πλευρά του δηλώνει πως μοιράστηκε το συντομότερο δυνατόν κάθε πληροφορία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Some wacko in China just released a statement blaming everybody other than China for the Virus which has now killed hundreds of thousands of people. Please explain to this dope that it was the “incompetence of China”, and nothing else, that did this mass Worldwide killing!