Το βιολί του ο Τραμπ – Απειλεί να κλείσει τα σύνορα με το Μεξικό

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει κατάσταση έκτακτης ανάγκης τονίζοντας ότι αν δεν υπάρχει δράση θα κλείσει τα σύνορα.

«Το Κογκρέσο πρέπει να συμφωνήσει και να εξαλείψει αμέσως τα παραθυράκια (σ.σ. του νόμου) στα Σύνορα. Αν δεν υπάρξει δράση, τα Σύνορα ή μεγάλο μέρος των Συνόρων, θα κλείσουν. Πρόκειται για Κατάσταση Εθνικής Ανάγκης», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

Congress must get together and immediately eliminate the loopholes at the Border! If no action, Border, or large sections of Border, will close. This is a National Emergency!

