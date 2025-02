Τορόντο: Ανακτήθηκαν τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους της Delta που αναποδογύρισε στο διάδρομο

Τα συγχαρητήριά του για τον άμεσο και ψύχραιμο τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν τα μέλη του πληρώματος της Delta, όταν το αεροσκάφος αναποδογύρισε στον διάδρομο στο Τορόντο, έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος του αμερικανικού αερομεταφορέα Delta Airlines.

Ο Εντ Μπάστιαν, διευθύνων σύμβουλος του αερομεταφορέα που το αεροσκάφος του είχε το τρομακτικό ατύχημα στο Τορόντο, την Δευτέρα, ξεκαθάρισε σε συνέντευξή του την Τετάρτη (19.02.2025) πως το πλήρωμα, έχει εκπαιδευτεί και είναι εξοικειωμένο με τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

«Υπάρχει ένα επίπεδο ασφάλειας στη Delta. Όλοι αυτοί οι πιλότοι λαμβάνουν εκπαίδευση για αυτές τις συνθήκες», είπε ο Μπάστιαν.

Την Τρίτη, ερευνητές ξεκαθάρισαν ότι ανέσυραν τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους και θα προχωρήσουν σε εργαστηριακή ανάλυση. Ερευνητές που έχουν αναλάβει την υπόθεση αναφέρουν πως μετά την αρχική πρόσκρουση στον διάδρομο, τμήματα του αεροσκάφους CRJ900 χωρίστηκαν και ακολούθησε φωτιά.

«Είναι πολύ νωρίς για ειπωθεί τι συνέβη στην πτήση της Delta», ξεκαθάρισαν οι ερευνητές.

Το αεροσκάφος της Delta Airlines με 76 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος υπέστη ατύχημα κατά την προσγείωσή του στο χιονισμένο Τορόντο και αναποδογύρισε στον διάδρομο.

Η πτήση που εκτελούσε η Endeavor Air, θυγατρική της Delta, με αεροσκάφος τύπου Bombardier CRJ900 συνέδεε τη Μινεάπολη με τη μεγαλύτερη πόλη του Καναδά.

Οι αρχές στο αεροδρόμιο Πίρσον του Τορόντο προειδοποιούσαν πως επικρατούσαν σφοδροί άνεμοι και πολικές θερμοκρασίες.

BREAKING: New clearest footage showing the crash moment of Delta Air Lines plane at Toronto Airport. All passengers survived pic.twitter.com/KdvmElRzDk