Οι διωκτικές αρχές στην Τουρκία ανακοίνωσαν τη σύλληψη περισσότερων από 500 ατόμων, ύποπτων για διασυνδέσεις με τον Φετουλάχ Γκιουλέν. Είναι ο ιεροκήρυκας τον οποίο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγορεί ως εγκέφαλο της απόπειρας πραξικοπήματος το 2016.

Στο παρελθόν πολύτιμος σύμμαχος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο 81χρονος Φετουλάχ Γκιουλέν κατηγορήθηκε από τις τουρκικές αρχές ότι διέδιδε υποψίες διαφθοράς που στόχευαν την κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2013, όταν ο νυν πρόεδρος της χώρας ήταν ακόμη πρωθυπουργός.

«Έχουν εκδοθεί 704 εντάλματα σύλληψης και έχουν συλληφθεί 543 άτομα», γνωστοποίησε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού την Τρίτη (18.10.2022).

Η επιχείρηση, που διεξήχθη σε 59 από τις 81 τουρκικές επαρχίες, είχε στόχο την οικονομική δομή της «τρομοκρατικής οργάνωσης FETO», αρκτικόλεξο που χρησιμοποιεί η Άγκυρα για να χαρακτηρίσει το δίκτυο Γκιουλέν.

Οι ύποπτοι που συνελήφθησαν σήμερα (σ.σ. 18.10.2022), κατηγορούνται ότι έλαβαν ή αναδιένεμαν χρήματα που εστάλησαν από το εξωτερικό από υποστηρικτές του Γκιουλέν, ο οποίος ζει αυτοεξόριστος στις ΗΠΑ.

Ο Γκιουλέν, 81 ετών, θεωρείται από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως ενορχηστρωτής της απόπειρας πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016.

