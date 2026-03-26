Τουρκία: Αναφορές για επίθεση με drone σε δεξαμενόπλοιο γεμάτο με πετρέλαιο, στο Στενό της Κωνσταντινούπολης

Δεξαμενόπλοιο της Τουρκίας που μετέφερε 140.000 τόνους πετρελαίου, φέρεται πως χτυπήθηκε από drone, στο Στενό της Κωνσταντινούπολης, αναφέρουν τοπικά μέσα.

Οι πληροφορίες ακόμη δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρχές της Τουρκίας, ωστόσο υπάρχουν αναφορές πως από το drone προκάλεσε ζημιές στον κινητήρα και το κατάστρωμα του δεξαμενόπλοιου Altura.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ALTURA isimli ham petrol yüklü Türk tankerine İstanbul Boğazı’nın 15 mil açığında Karadeniz’de Kamikaze İHA ve Kamikaze İDA ile saldırı düzenlendi.



Geminin güvertesinde ve makine dairesinde hasar oluştu.

⁰140 bin ton petrol yüklü tanker gemisininin, Rusya’dan yola çıktığı… pic.twitter.com/cybBAmLPxu — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) March 26, 2026

Δεν έχουν αναφερθεί ούτε τραυματίες ούτε θύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίθεση έγινε 26 χλμ πριν από το Στενό της Κωνσταντινούπολης και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία επίσημη δήλωση για το περιστατικό.

İstanbul boğazı’na 20 Millik mesafede Altura adlı Türk tanker gemisine drone’la saldırı düzenlendi.

Geminin makine ve güverte bölümünde hasar olduğu ancak bir can kaybı ya da yaralı olduğu bildirilmedi pic.twitter.com/BjoBJx5a1w — ULUSER (@uluser) March 26, 2026

Το δεξαμενόπλοιο ξεκίνησε να γεμίζει νερά, σύμφωνα με αναφορές, και έγινε έκτακτη κλήση για βοήθεια μιας και ξεκίνησε να βυθίζεται.

Τα 27 μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους.

Πληροφορίες από en.haberler.com