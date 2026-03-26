Τουρκία: Αναφορές για επίθεση με drone σε δεξαμενόπλοιο γεμάτο με πετρέλαιο, στο Στενό της Κωνσταντινούπολης

Δεξαμενόπλοιο της Τουρκίας που μετέφερε 140.000 τόνους πετρελαίου, φέρεται πως χτυπήθηκε από drone, στο Στενό της Κωνσταντινούπολης, αναφέρουν τοπικά μέσα.

Οι πληροφορίες ακόμη δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρχές της Τουρκίας, ωστόσο υπάρχουν αναφορές πως από το drone προκάλεσε ζημιές στον κινητήρα και το κατάστρωμα του δεξαμενόπλοιου Altura.

Δεν έχουν αναφερθεί ούτε τραυματίες ούτε θύματα.

Η επίθεση έγινε 26 χλμ πριν από το Στενό της Κωνσταντινούπολης και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία επίσημη δήλωση για το περιστατικό.

Το δεξαμενόπλοιο ξεκίνησε να γεμίζει νερά, σύμφωνα με αναφορές, και έγινε έκτακτη κλήση για βοήθεια μιας και ξεκίνησε να βυθίζεται.

Τα 27 μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους.

Πληροφορίες από en.haberler.com

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μπαράζ ιρανικών πυραύλων προς το Ισραήλ – Επιθέσεις και στα ΗΑΕ – Σφυροκόπημα δίχως τέλος στο Ιράν
Το Ιράν μετακινεί στρατιωτικές δυνάμεις στο νησί Χαργκ, υπό τον φόβο χερσαίας επιχείρησης των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν ήδη πραγματοποιήσει αεροπορικά πλήγματα χωρίς να πλήξουν ενεργειακές υποδομές
Συντρίμμια στον Λίβανο
Διπλωματικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή: «Δεν έχω ξαναδεί άλλους να θέλουν να διαπραγματευτούν τόσο πολύ όσο οι Ιρανοί» λέει ο Τραμπ - Διαψεύδει το παζάρι η Τεχεράνη
Παράλληλα ο Αμερικανός Προέδρος υποστήριξε ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές φοβούνται μην «σκοτωθούν από τον ίδιο τους τον λαό» γι' αυτό και δεν επιβεβαιώνουν δημόσια τις διμερείς συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump στη διάρκεια του ετήσιου δείπνου συγκέντρωσης χρημάτων της Εθνικής Ρεπουμπλικανικής Επιτροπής του Κογκρέσου (NRCC) στην Ουάσιγκτον
Τα λείψανα του θρυλικού Γάλλου Ντ'Αρτανιάν ενδέχεται να βρέθηκαν σε εκκλησία στο Μαάστριχτ
Μια μυθοπλαστική εκδοχή του ντ'Αρτανιάν ήταν ο ήρωας του μυθιστορήματος του Αλέξανδρου Δουμά «Οι Τρεις Σωματοφύλακες» του 1844, ένας έφηβος που γίνεται ο τέταρτος σωματοφύλακας
Μαάστριχτ
