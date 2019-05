Τουρκία: Αποφυλακίζεται Αμερικανός ερευνητής της NASA – Φερόταν ως δήθεν γκιουλενιστής!

Ο Γκελγκέ καταδικάστηκε τον Φεβρουάριο του 2018 σε επτάμισι χρόνια κάθειρξη επειδή φερόταν να ανήκε σε δίκτυα γκιουλενιστών, που διώκονται από την Τουρκία.

Τον περασμένο μήνα, δύο Αμερικανοί γερουσιαστές κατέθεσαν ένα διακομματικό νομοσχέδιο με το οποίο ζητούσαν την επιβολή κυρώσεων σε Τούρκους αξιωματούχους που ευθύνονται για τις κρατήσεις Αμερικανών υπηκόων και προσωπικού προξενείων στην Τουρκία.

Την αποφυλάκιση του Σερκάν Γκελγκέ επιβεβαίωσε και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο:

.@statedeptspox: We welcome the news that Serkan Gölge has been released from prison today. We will continue to follow Mr. Gölge’s case closely, along with those involving our own locally-employed staff at @USEmbassyTurkey. pic.twitter.com/ELZOjPxWYr

— Department of State (@StateDept) May 29, 2019