Διακαής πόθος, όνειρο θερινής νυκτός… όπως και να το ονομάσει κανείς, ένα είναι σίγουρο: η Τουρκία δεν έχει (ή δεν θέλει να έχει) φαντασία στα σενάρια της άσκησης «Γαλάζια Πατρίδα».

Όπως σχεδόν κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η Τουρκία, στο πλαίσιο της άσκησης «Γαλάζια Πατρίδα», η οποία ολοκληρώθηκε πριν από μερικές μέρες, έβγαλε από συρτάρι της το σχέδιο «απόβαση σε ελληνικό νησί».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Nordic Monitor, του αυτοεξόριστου δημοσιογράφου και πολέμιου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, αποκάλυψε το σχέδιο της «απόβασης». Κάτι ανάλογο είχε γίνει το 2020, το 2019 και το 2018.

«Σύμφωνα με το σχέδιο, ομάδες υποβρύχιας επίθεσης (SAT) επιτέθηκαν σε στόχους στο νησί Γιλαντσίκ κοντά στην Μαρμαρίδα. Ενώ μια ομάδα έπεσε στο νερό από ελικόπτερο, μια άλλη ομάδα πλησίασε το νησί υποβρύχια. Τις ομάδες συνόδευε άλλη ομάδα που κατέβηκε με αλεξίπτωτο στο νησί από ελικόπτερο. Αφού οι ομάδες κατέστρεψαν τους εχθρικούς στόχους, υψώθηκε η τουρκική σημαία στο κατειλημμένο νησί» σημειώνεται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ναυτική άσκηση Γαλάζια Πατρίδα έγινε συγχρόνως σε Αιγαίο, Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο με τη συμμετοχή 122 πλοίων και 41 αεροσκαφών. Αν και η άσκηση κάλυψε τρεις θάλασσες, εξακολουθεί να υπογραμμίζει τη συνεχή στόχευση της Τουρκίας στα ελληνικά νησιά, όπως και το προηγούμενο έτος. Το επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι ο φανταστικός εχθρός στις επιχειρήσεις είναι η Ελλάδα», τονίζει το Nordic Monitor.

Turkish commandos practiced capturing an island and planted a Turkish flag in a naval exercise targeting Greece https://t.co/Ve7cgpbnKx