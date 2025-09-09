Τουρκία: Εισαγγελική έρευνα για το διάσημο γυναικείο ποπ γκρουπ, Manifest – Τις κατηγορούν για άσεμνες πράξεις και επιδειξιομανία

Κάκιστα τα μαντάτα για το διάσημo girl band της Τουρκίας, Manifest- το συγκρότημα έχει, όπως φαίνεται, μπλεξίματα με το νόμο.

Οι εισαγγελικές αρχές της Τουρκίας ξεκίνησαν έρευνα σε βάρος της δημοφιλούς τουρκικής ποπ μπάντας Manifest με αιχμή του δόρατος την εμφάνισή και τα ρούχα που φορούσαν κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους στην Κωνσταντινούπολη στις 6 Σεπτεμβρίου 2025.

Το εξαμελές γκρουπ, είχε ανακοινώσει ότι το live στην Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης ήταν αποκλειστικά για κοινό άνω των 18 ετών και ότι τα 12.000 εισιτήρια είχαν ήδη εξαντληθεί.

Ωστόσο, η ενδυμασία και η χορογραφία τους προκάλεσαν αντιδράσεις στα social media, με ορισμένους να τις επικρίνουν και άλλους να χαρακτηρίζουν τέτοιες κριτικές ως παραβίαση της καλλιτεχνικής ελευθερίας.

Σύμφωνα με την hurriyetdailynews, η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης δήλωσε ότι το γκρουπ ερευνάται με την κατηγορία τέλεσης «άσεμνων πράξεων» και «επιδειξιομανίας».

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη manifest (@m6nifestgirls)

Η Εισαγγελία πρόσθεσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τις πράξεις κατά τη διάρκεια της συναυλίας και ότι έχουν δοθεί εντολές στις αρχές επιβολής του νόμου να εντοπίσουν τους υπόπτους.

Οι καλλιτέχνες βρέθηκαν να έχουν «εμπλακεί σε συμπεριφορά που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις ηθικές αξίες της κοινωνίας», ανέφερε η Εισαγγελία.

Οι Manifest, που σχηματίστηκαν το 2025, απέκτησαν εθνική αναγνώριση κατά τη διάρκεια ενός διαδικτυακού διαγωνισμού ταλέντων με την ονομασία Big5 Türkiye.

Σύμφωνα με τη βρετανική Sun, οι αρχές υποστήριξαν ακόμη ότι οι εμφανίσεις τους ενέχουν κίνδυνο «αρνητικής επιρροής» σε παιδιά και νέους.