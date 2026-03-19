Τουρκία: Ένας χρόνος από τη φυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε την Πέμπτη 19 Μαρτίου από τη φυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, με την πολιτική σκηνή της Τουρκίας να παραμένει βαθιά επηρεασμένη από τις εξελίξεις που ακολούθησαν.

Η επέτειος της 19ης Μαρτίου βρίσκει τον Εκρέμ Ιμάμογλου στη φυλακή και την Τουρκία σε ένα κλίμα πολιτικής πόλωσης, με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) να έχει δεχθεί ισχυρές πιέσεις, αλλά και να επιχειρεί ανασύνταξη.

Στις τοπικές εκλογές της 31ης Μαρτίου 2024, το CHP αναδείχθηκε πρώτο κόμμα για πρώτη φορά από το 1977. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα κύμα δικαστικών διώξεων, συλλήψεων και αγωγών, που άλλαξαν τις εσωτερικές ισορροπίες και τη στρατηγική του.

Ο Ιμάμογλου συνελήφθη στις 19 Μαρτίου 2025 και προφυλακίστηκε στις 23 Μαρτίου, την ίδια ημέρα που ανακηρύχθηκε υποψήφιος για την προεδρία του CHP με 15,5 εκατομμύρια ψήφους. Είχε προηγηθεί η ανάκληση του πανεπιστημιακού του διπλώματος στις 18 Μαρτίου.

Μετά τη σύλληψη, η πλατεία Σαρατσχανέ στην Κωνσταντινούπολη έξω από το Δημαρχείο έγινε επίκεντρο πολυήμερων διαδηλώσεων, ενώ η ηγεσία του CHP παρέμεινε για μέρες στο δημαρχείο, εν αναμονή ενδεχόμενου διορισμού επιτρόπου.

Η υπόθεση Ιμάμογλου συνοδεύτηκε από ευρύτερη πίεση προς το CHP, με συλλήψεις και διώξεις δημάρχων.

Αβέβαιο το μέλλον της υποψηφιότητας Ιμάμογλου

Συνολικά 20 δήμαρχοι του CHP συνελήφθησαν με κατηγορίες όπως διαφθορά και δωροδοκία, εκ των οποίων 18 παραμένουν στη φυλακή. Παράλληλα, δήμοι τέθηκαν υπό οικονομικό έλεγχο, ενώ σημειώθηκαν και παραιτήσεις δημάρχων που εντάχθηκαν στο κυβερνών κόμμα AKP.

Στελέχη του CHP αποδίδουν τις εξελίξεις σε «πίεση μέσω ερευνών» και «απειλές συλλήψεων».

Παρά τις πιέσεις, το CHP επιχείρησε να αναδιοργανωθεί και να ενισχύσει την πολιτική του παρουσία.

Ο ηγέτης του κόμματος, Οζγκιούρ Οζέλ ενίσχυσε τη θέση του μέσα από τις κινητοποιήσεις και εξελέγη τρεις φορές πρόεδρος σε διαδοχικά συνέδρια.

Η κυριαρχούσα αντίληψη, που προβάλλει πολλές φορές στις ομιλίες και δηλώσεις του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι πως οι διώξεις είναι «πολιτικές, όχι δικαστικές».

Το μέλλον της υποψηφιότητας Ιμάμογλου παραμένει αβέβαιο, με νομικά εμπόδια να απειλούν την πολιτική του πορεία.

Εάν επικυρωθεί η ανάκληση του διπλώματός του ή επιβληθεί πολιτική απαγόρευση όταν τελειώσει η δίκη που ξεκίνησε φέτος, έναν χρόνο μετά τη σύλληψή του, η υποψηφιότητά του θα ακυρωθεί. Ωστόσο, το CHP επιμένει στη στήριξή του.