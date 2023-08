Ισχυρή έκρηξη έγινε στο λιμάνι του Derince λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι ανατολικά της Κωνσταντινούπολης από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ από την έκρηξη σε αποθήκες σιτηρών υπάρχουν 10 τραυματίες – δυο εκ των οποίων είναι σοβαρά – ενώ πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία.

