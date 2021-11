Συνολικά 21 άνθρωποι σώθηκαν την Τρίτη (9/11) μετά την κατάρρευση κτιρίου στη Μαλάτια, στην ανατολική Τουρκία. Δεν διαπιστώθηκε κανένας θάνατος, σύμφωνα με τις αρχές, και πέντε διασωθέντες βρίσκονται στο νοσοκομείο, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης κατέγραψε την εντυπωσιακή σκηνή της κατάρρευσης του κτιρίου στην ανατολική Τουρκία. Λίγο πριν από τις 17:00 (τοπική ώρα· 16:00 ώρα Ελλάδας) σε πολυσύχναστο δρόμο στο κέντρο της Μαλάτιας: το μικρό κτίριο ξαφνικά καταρρέει μέσα σε σύννεφο σκόνης.

Αυτοκίνητο σταθμευμένο μπροστά του απομακρύνεται με τον οδηγό του, προφανώς τρομοκρατημένο να αναπτύσσει ταχύτητα, ενώ διερχόμενοι τρέχουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που παγιδεύτηκαν κάτω από τα συντρίμμια.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας της Μαλάτιας ζήτησε το βράδυ της Τρίτης (9/11) από τους κατοίκους και τους δημοσιογράφους να μείνουν σε απόσταση από τον τόπο της καταστροφής, ώστε να μπορούν τα μέλη των σωστικών συνεργείων να εντοπίζουν ενδείξεις ζωής κάτω από την άμορφη μάζα μπετόν και μετάλλου.

