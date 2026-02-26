Κόσμος

Τουρκία: Νεκρή 16χρονη που καρφώθηκε με τη μηχανή της σε φορτηγάκι – Βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης

Ο συνεπιβάτης της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά και ο οδηγός του βαν συνελήφθη
Η μηχανή μετά τη σύγκρουση
Η μηχανή πεσμένη στον δρόμο μετά τη σύγκρουση / X

Τραγωδία συνέβη στην Τουρκία όταν μία 16χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της όταν η μηχανή που οδηγούσε καρφώθηκε σε επαγγελματικό βαν.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης, στην περιοχή Ερντεμλί της Μερσίνης στην Τουρκία και από τη σύγκρουση της μηχανής με το βαν, η νεαρή κοπέλα τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ ο 18χρονος συνεπιβάτης έχει σοβαρά τραύματα.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, κατέγραψε καρέ – καρέ το μοιραίο τροχαίο, ενώ όπως φαίνεται οι δύο αναβάτες της μηχανής εκσφενδονίστηκαν μετά τη σύγκρουση.

 

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η Çelik και ο Karadağ εκτοξεύτηκαν στο οδόστρωμα με τους πολίτες που έγιναν μάρτυρες του ανατριχιαστικού θεάματος να καλούν ασθενοφόρο και αστυνομία. Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η Defne Su Çelik ήταν ήδη νεκρή. Ο βαριά τραυματισμένος Halil Samet Karadağ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η σορός της 16χρονης που φοιτούσε επαγγελματικό λύκειο στον κλάδο του τουρισμού, μεταφέρθηκε για νεκροψία – νεκροτομή. Ο 30χρονος οδηγός του βαν συνελήφθη από την αστυνομία. Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα.

Κόσμος
