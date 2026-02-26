Τουρκία: Νεκρή 16χρονη που καρφώθηκε με τη μηχανή της σε φορτηγάκι – Βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης

Τραγωδία συνέβη στην Τουρκία όταν μία 16χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της όταν η μηχανή που οδηγούσε καρφώθηκε σε επαγγελματικό βαν.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης, στην περιοχή Ερντεμλί της Μερσίνης στην Τουρκία και από τη σύγκρουση της μηχανής με το βαν, η νεαρή κοπέλα τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ ο 18χρονος συνεπιβάτης έχει σοβαρά τραύματα.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, κατέγραψε καρέ – καρέ το μοιραίο τροχαίο, ενώ όπως φαίνεται οι δύο αναβάτες της μηχανής εκσφενδονίστηκαν μετά τη σύγκρουση.

Mersin’de hafif ticari araç ile motosikletin kavşakta çarpışması sonucu 16 yaşındaki Defne Su Çelik hayatını kaybetti, arkadaşı 18 yaşındaki Halil Samet Karadağ ise ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildihttps://t.co/SoH3F3AiwW pic.twitter.com/zhOkXS7JZQ — Karar Haber (@KararHaber) February 25, 2026

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η Çelik και ο Karadağ εκτοξεύτηκαν στο οδόστρωμα με τους πολίτες που έγιναν μάρτυρες του ανατριχιαστικού θεάματος να καλούν ασθενοφόρο και αστυνομία. Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η Defne Su Çelik ήταν ήδη νεκρή. Ο βαριά τραυματισμένος Halil Samet Karadağ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η σορός της 16χρονης που φοιτούσε επαγγελματικό λύκειο στον κλάδο του τουρισμού, μεταφέρθηκε για νεκροψία – νεκροτομή. Ο 30χρονος οδηγός του βαν συνελήφθη από την αστυνομία. Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα.