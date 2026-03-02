Τουρκία: «Οδικός χάρτης» για την επαναλειτουργία της Χάλκης – Η τελική απόφαση στον Ερντογάν

Οδικό χάρτη για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης δηλώνει ότι έχει καταρτίσει το υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας, ενώ την τελική απόφαση –όπως ανέφερε– θα λάβουν ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών. Σε δηλώσεις του, που μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu και αναπαράγονται από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο υπουργός Παιδείας Γιουσούφ Τεκίν υποστήριξε, ωστόσο, ότι «η άλλη πλευρά» δεν έχει ακόμη διαμορφώσει σαφή εικόνα για το επίπεδο στο οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει η Σχολή.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ο Γιουσούφ Τεκίν σημείωσε ότι, εφόσον υπάρξει πολιτική απόφαση ή σχετική εντολή, τα αρμόδια στελέχη μετέβησαν στο χώρο για επιτόπια εξέταση των διαδικασιών και συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους, ενώ –όπως είπε– έχει συνταχθεί σχετική έκθεση. Παράλληλα, ο υπουργός Παιδείας της Τουρκίας ανέφερε ότι έχει γίνει προεργασία σε συνεργασία με το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης, ώστε να υπάρχει ετοιμότητα ως προς το θεσμικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό, το υπουργείο του έχει εξετάσει εναλλακτικά σενάρια για το επίπεδο σπουδών –από δημοτικό έως γυμνάσιο και λύκειο, αλλά και πανεπιστημιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο– καθώς και τις νομικές ρυθμίσεις που θα απαιτούνταν σε κάθε περίπτωση. «Καταρτίσαμε έναν οδικό χάρτη για το πώς θα προχωρήσουμε», είπε.

Ο Γιουσούφ Τεκίν παρατήρησε ότι «αυτή τη στιγμή στη Χάλκη δεν λειτουργεί Θεολογική Σχολή», σημειώνοντας, ωστόσο, ότι υφίσταται λύκειο που παραμένει «τυπικά ανοιχτό» – χωρίς μαθητές, αλλά, όπως είπε, σε καθεστώς λειτουργίας από νομικής άποψης. Στο ίδιο πλαίσιο, επανέλαβε ότι το «κλειδί» βρίσκεται πλέον στην πολιτική απόφαση και στον χειρισμό του ζητήματος από την τουρκική διπλωματία, επαναφέροντας την ευθύνη στη «σαφή εικόνα» που –κατά τον ίδιο– δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί από την «άλλη πλευρά» ως προς το επίπεδο λειτουργίας της Σχολής.

«Το ζήτημα αποτελεί απόφαση που θα ληφθεί από τον πρόεδρό μας, το υπουργείο Εξωτερικών και τα αρμόδια υπουργεία. Εφόσον, κατόπιν πολιτικής απόφασης ή εντολής, αποφασιστεί το άνοιγμά της, μεταβήκαμε εκεί για να εξετάσουμε επιτόπου ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και να συζητήσουμε με τους αρμόδιους. Ετοιμάσαμε σχετική έκθεση. Αν ο πρόεδρός μας, η ομάδα που διαχειρίζεται την εξωτερική πολιτική και το υπουργείο Εξωτερικών μάς διαβιβάσουν απόφαση για το άνοιγμά της, εξετάσαμε σε ποιο επίπεδο θα μπορούσε να λειτουργήσει -ως δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο ή ίδρυμα μεταπτυχιακού επιπέδου- και βάσει ποιων νομικών ρυθμίσεων» επεσήμανε, μεταξύ άλλων.