Σιγκαπούρη: Φορτηγό πλοίο συγκρούεται με αλιευτικό – Καρέ καρέ οι δραματικές στιγμές

Τρομάζουν τα πλάνα που έρχονται από τη Σιγκαπούρη και δείχνουν την στιγμή της σύγκρουσης ενός φορτηγού πλοίου με ένα κινέζικο αλιευτικό.

Πρόκειται για περιστατικό που σημειώθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου κοντά στη Σιγκαπούρη και τα δύο πλοία έχουν ταυτοποιηθεί.

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Τα σοκαριστικά πλάνα έχουν τραβηχτεί από το αλιευτικό με το μεγαλύτερο πλοίο κινείται προς το μέρος του και να το χτυπά. Το μικρό πλοίο από τη σύγκρουση παίρνει απότομα μεγάλη κλίση, ενώ νερά κατακλύζουν το κατάστρωμά του. Όσοι είναι στο κατάστρωμα προσπαθούν να κρατηθούν.

Τα δεδομένα παρακολούθησης δείχνουν ότι το αλιευτικό παρέμεινε στην επιφάνεια. Σύμφωνα με το The Maritime Executive, το σήμα AIS του συνέχισε να εκπέμπεται και φαίνεται ότι το πλοίο κατάφερε να φτάσει σε κοντινή προβλήτα.

A serious collision unfolded on September 20, 2026, when the Panama-flagged cargo ship First Margaux struck the Chinese fishing vessel Luqing Yuanyu 108.



As our reporting and ongoing tracking indicate, maritime authorities are actively investigating the root causes of the… pic.twitter.com/oyxLaOL5sz — The Maritime (@themaritimenet) September 20, 2026

Τα δύο πλοία φέρεται να έχουν αποπλεύσει από την ίδια περιοχή της Σιγκαπούρης και λίγο αργότερα συγκρούστηκαν.

🇨🇳🇵🇦🇸🇬 Check out this CHAOTIC video of a Chinese fishing boat drifting into the path of and colliding with a massive Panamanian cargo ship near Singapore.



Both ships are NOT SMALL! How did they fail to see each other in time to react appropriately???



Writer: Jamie… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 20, 2026

Τραυματισμοί δεν έχουν αναφερθεί με τις αρχές να μην έχουν κάνει κάποια επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό.