Κόσμος

Σιγκαπούρη: Φορτηγό πλοίο συγκρούεται με αλιευτικό – Καρέ καρέ οι δραματικές στιγμές

Το μικρό πλοίο από τη σύγκρουση παίρνει απότομα μεγάλη κλίση, ενώ νερά κατακλύζουν το κατάστρωμά του
Σύγκρουση πλοίων στη Σιγκαπούρη
Σύγκρουση πλοίων στη Σιγκαπούρη
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Τρομάζουν τα πλάνα που έρχονται από τη Σιγκαπούρη και δείχνουν την στιγμή της σύγκρουσης ενός φορτηγού πλοίου με ένα κινέζικο αλιευτικό.

Πρόκειται για περιστατικό που σημειώθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου κοντά στη Σιγκαπούρη και τα δύο πλοία έχουν ταυτοποιηθεί.

Τα σοκαριστικά πλάνα έχουν τραβηχτεί από το αλιευτικό με το μεγαλύτερο πλοίο κινείται προς το μέρος του και να το χτυπά. Το μικρό πλοίο από τη σύγκρουση παίρνει απότομα μεγάλη κλίση, ενώ νερά κατακλύζουν το κατάστρωμά του. Όσοι είναι στο κατάστρωμα προσπαθούν να κρατηθούν.

Τα δεδομένα παρακολούθησης δείχνουν ότι το αλιευτικό παρέμεινε στην επιφάνεια. Σύμφωνα με το The Maritime Executive, το σήμα AIS του συνέχισε να εκπέμπεται και φαίνεται ότι το πλοίο κατάφερε να φτάσει σε κοντινή προβλήτα.

Τα δύο πλοία φέρεται να έχουν αποπλεύσει από την ίδια περιοχή της Σιγκαπούρης και λίγο αργότερα συγκρούστηκαν.

Τραυματισμοί δεν έχουν αναφερθεί με τις αρχές να μην έχουν κάνει κάποια επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό.

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