Την οργή της κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το άρθρο του βρετανικού “The Economist” εξέφρασε ο διευθυντής επικοινωνίας της προεδρίας της Τουρκίας, Φαχρετίν Αλτούν, με ανάρτηση του στο Twitter.

Ο Φαχρετίν Αλτούν κάνει λόγο για fake news και προπαγάνδα, για “ανεξήγητο και διαρκές μίσος τους εναντίον του δημοκρατικά εκλεγμένου Προέδρου μας”, δίνει… συγχαρητήρια για τις “έξυπνες τεχνικές μάρκετινγκ” και καταλήγει ότι “ο Economist δεν θα μπει ποτέ στον κόπο να κάνει αναφορά για τι πραγματικά συμβαίνει στην Τουρκία”.

“Η χώρα βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής. Η συμπεριφορά του κ. Ερντογάν καθώς πλησιάζουν οι εκλογές θα μπορούσε να ωθήσει αυτό που είναι σήμερα μια βαθιά ελαττωματική δημοκρατία, πέρα ​​από τα όρια, σε μια πλήρη δικτατορία”, ανέφερε μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.

“Άντε πάλι! Ο Economist ανακυκλώνει την πνευματικά τεμπέλικη, βαρετή και σκόπιμα λανθασμένη απεικόνιση της Τουρκίας. Φαίνεται ότι αισθάνονται υποχρεωμένοι να ανακοινώσουν το τέλος της τουρκικής δημοκρατίας μέσα από κλισέ, παραπληροφόρηση και κραυγαλέα προπαγάνδα.

Οι εξωφρενικοί τίτλοι και οι προκλητικές εικόνες μπορεί να τους βοηθήσουν να πουλήσουν το λεγόμενο περιοδικό τους, γι’ αυτό τους συγχαίρουμε για τις έξυπνες τεχνικές μάρκετινγκ! Αλλά πρέπει να υπενθυμίσουμε στο κοινό ότι πρόκειται για δημοσιογραφία εντυπώσεων που βασίζεται σε φτηνή προπαγάνδα και παραπληροφόρηση.

Ο τουρκικός λαός έχει επανειλημμένα επιδείξει τη δέσμευσή του στη δημοκρατία, την ισότητα και την ελευθερία. Το πολιτικό μας σύστημα έχει υποστεί πολλές δοκιμασίες, συμπεριλαμβανομένης μιας απόπειρας πραξικοπήματος το 2016, όταν ο λαός μας έχυσε το αίμα του για να σώσει τη δημοκρατία μας.

Όταν ο Πρόεδρός μας Ερντογάν κάλεσε τους πολίτες μας να αντισταθούν στους πραξικοπηματίες, η απάντησή τους ήταν ένα μάθημα για τους αιώνες. Οι λεγόμενοι δημοσιογράφοι και συντάκτες του Economist προφανώς ποτέ δεν μπήκαν στον κόπο να προσφέρουν αξιοπρεπή δημοσιογραφία για τον αγώνα του λαού μας για τη δημοκρατία μας.

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ανεξήγητο και διαρκές μίσος τους εναντίον του δημοκρατικά εκλεγμένου Προέδρου μας, ο οποίος έχει κερδίσει σε όσες εκλογές έχει λάβει μέρος. Εάν δεν μπορείτε να μπείτε στον κόπο να διερευνήσετε πώς και γιατί το τουρκικό κοινό εμπιστεύεται τον Ερντογάν, γιατί να σας πάρει κανείς στα σοβαρά;!

Η χώρα μας οδεύει προς μια ακόμη εκλογική περίοδο, όπου υπάρχει μια έντονη συζήτηση για το πώς να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις μας. Υπάρχει δημοκρατική πολιτική και η αντιπολίτευση προσπαθεί να βρει τη στρατηγική της εδώ και μήνες.

Είμαι πεπεισμένος ότι ο Economist δεν θα μπει ποτέ στον κόπο να κάνει αναφορά για τι πραγματικά συμβαίνει στην Τουρκία. Θέλω απλώς να προειδοποιήσω τους ανυποψίαστους αναγνώστες για τη θλιβερή τους κατάσταση!”.

